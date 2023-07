Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori sta tenendo in ansia gli appassionati di cinema e serie televisive. Il cosiddetto double strike, infatti, sta bloccando molte produzioni, tenendo sotto scacco Hollywood. Ma perché è stato indetto questo sciopero? Perché le celebrità si sono schierate al fianco di chi sta protestando? Quali sono le possibili conseguenze di questa iniziativa?

Perché gli sceneggiatori hanno indetto lo sciopero?

Tutto è cominciato quando il più grande sindacato degli sceneggiatori americano, la Writers Guild of America, ha reclamato un miglior trattamento contrattuale per i propri associati.

Gli studios e le piattaforme di streaming, rifiutandosi di corrispondere agli sceneggiatori i compensi ritenuti giusti dal sindacato, hanno di fatto scatenato la reazione della loro controparte, che ha dato vita a una serie di iniziative di protesta che sta paralizzando tutto il comparto cinematografica e dell’entertainment.

In particolare la Writers Guild of America accusa le grandi case di produzione di aver adottato un modello economico basato sul lavoro occasionale, che non offre garanzie agli sceneggiatori.

Tra le accuse mosse dal sindacato c’è quella di aver sfruttato l’avvento delle piattaforme di streaming per giustificare un taglio a stipendi e personale. Rispetto al passato oggi ci sono molti più sceneggiatori, la gli stessi vivono una situazione contrattuale molto più precaria e con un paga decisamente bassa.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, che, a detta di chi sciopera, le major potrebbero utilizzare per sostituire non solo gli sceneggiatori ma anche attori figuranti. L’IA, infatti, sulla base delle interpretazioni di attori reali potrebbe dar vita a performance digitali, il tutto senza il consenso degli attori stessi.

Quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori?

Il 2 maggio del 2023 gli sceneggiatori hanno deciso di incrociare le braccia in seguito a una serie di trattative non andate a buon fine tra sindacato e Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta i nove maggiori studi di Hollywood. Lo sciopero è ancora in corso, ha già avuto un effetto negativo sull’industria di Hollywood e, se le parti non troveranno un punto d’incontro, il rischio di un prolungamento a lungo termine è più che concreto.

Molte serie televisive potrebbero subire degli slittamenti. Film di cui è stata già annunciata l’uscita potrebbero restare bloccati per chissà quanto tempo.

Gli attori al fianco di chi sciopera

Molti attori di Hollywood hanno iniziato a sostenere l’azione degli sceneggiatori. Tra i volti noti della protesta c’è Fran Drescher, conosciuta in Italia grazie alla sit-com degli anni ’90 La Tata, leader del sindacato degli attori SAG-AFTRA. Nel supportare lo sciopero, la Drescher ha usato toni molto duri, giudicando “disgustoso” l’atteggiamento degli studios i quali farebbero “dell’avidità la loro priorità”.

Altre celebrità si sono accodati a chi manifesta. Tra loro Matt Damon, Meryl Streep e Robert Downey Jr.

Quali sono gli effetti dello sciopero su film e serie TV?

Lo sciopero ha già avuto conseguenze molto pesanti sull’industria cinematografica. Secondo Ross Garner, managing director-property & casualty di NFP, società di brokeraggio americana leader nel settore dell’entertainment, i costi dello sciopero “potrebbero essere di circa 8 miliardi di dollari, con danni simili ai grandi disastri naturali, uragani e cose del genere”. Se si pensa che tra il 2007 e il 2008, quando gli sceneggiatori di Hollywood scioperarono per circa tre mesi, “le perdite furono di circa 2 miliardi di dollari”, le previsioni sui possibili danni economici dello sciopero sono più che giustificate.

A pagare per lo sciopero di sceneggiatori e attori è però anche il pubblico. C’è il rischio concreto che molte serie TV verranno interrotte. Inoltre la stagione dei festival cinematografici potrebbe dover far a meno degli attori. Un po’ come accaduto all’anteprima londinese di Oppenheimer quando gli attori sono stati richiamati e costretti ad abbandonare la première perché poche ore prima era stato annunciato lo sciopero.

Fonte immagine di copertina: Twitter

