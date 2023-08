Tra le novità più attese in casa Rai nella stagione 2023-24 è “Il Clandestino” serie tv diretta da Rolando Ravello con Edoardo Leo. La prima stagione dello show è prevista per la prima metà del prossimo anno, ma non c’è ancora una data esatta. Una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, “Il Clandestino” è una serie scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini.

Il Clandestino – Trama

Il protagonista della storia de “Il Clandestino” è Luca Travaglia, interpretato da Leo. L’uomo deve combattere contro un trauma difficile da superare, ovvero la morte della compagna in un attentato. Trasferitosi a Milano inizia a lavorare come buttafuori in locali notturni e a bere, finché non incontra Palitha, un cingalese che gli propone di aprire un’agenzia investigativa. Grazie alle sue abilità da detective, Luca riesce a risolvere diversi casi e accresce la sua reputazione.

Il Clandestino – Cast

La Rai ha diffuso i nomi di 4 interpreti che fanno parte del cast de Il Clandestino:

Edoardo Leo – Luca Travaglia

Hassani Shapi – Palitha

Alice Arcuri

Fausto Maria Sciarappa

Continua a leggere Optimagazine