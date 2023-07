Nome: Biancamaria

Cognome: Berlinguer

Anno di nascita: 1959

Città: Roma

Piattaforme: Televisione

Categoria: Giornalismo

L’abbiamo tutti chiamata affettuosamente “bianchina”, mutuando il nomignolo attribuitole da Mauro Corona nei tanti collegamenti con il format Cartabianca; l’abbiamo vista affrontare i temi più delicati e dibattere in studio con gli ospiti con il suo rigore e la sua professionalità. Ma chi è Bianca Berlinguer?

Chi è Bianca Berlinguer

Il vero nome è Biancamaria, ma in televisione viene chiamata Bianca. Nata a Roma il 9 dicembre 1959, Bianca Berlinguer è figlia dello storico volto del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti.

Dopo il liceo classico consegue la laurea in lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma e inizia subito la sua esperienza come giornalista con Radiocorriere TV e con Il Messaggero e sulla Rai come redattrice di Mixer. Una volta approdata su Rai 3 diventerà conduttrice dell’edizione serale del telegiornale in pianta stabile dal 1991 al 2016. Suo sarà il programma di approfondimento Primo Piano.

Nel 2009 diventa direttrice del TG3. Nel 2016 Luca Mazzà prenderà il suo posto e Bianca Berlinguer, dal 7 novembre, conduce Cartabianca.

Oltre al giornalismo si occupa anche di scrittura. Nel 2019 pubblica Storia di Marcella Che Fu Marcello per riportare le memorie dell’attivista e attrice Marcella Di Folco.

Vita privata

Dopo il matrimonio con Stefano Marroni, da anni ha una relazione con Luigi Manconi, politico e attivista con il quale ha avuto una figlia, Giulia, nel 1998.

L’addio alla Rai

Il 3 luglio 2023 Bianca Berlinguer ha rassegnato le proprie dimissioni dall’azienda Rai dopo 34 anni di servizio pubblico e, secondo le indiscrezioni, si sarebbe considerata pronta per approdare su Mediaset per la scelta di Piersilvio Berlusconi – scrive Il Fatto Quotidiano – di “strappare alla concorrenza la Berlinguer”, un pilastro che la Rai ha ricordato come “una colonna della nostra azienda”.