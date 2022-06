Si trascinano da un po’ di giorni a questa parte problemi sparsi in Italia, visto che non si vedono canali RAI oggi 17 giugno. In verità, la questione pare più diffusa rispetto a quella che abbiamo trattato alcuni giorni fa sul nostro sito, quando ci siamo concentrati sulla questione Lazio. Come stanno andando le cose e quali sono i nostri margini di movimento, in attesa di metterci alle spalle queste giornate abbastanza turbolente? Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti possano affrontare la situazione con consapevolezza, senza perdersi d’animo.

Oggi non si vedono i canali RAI oggi 17 giugno: come gestire i problemi sparsi in Italia

Dunque, non si vedono i canali RAI oggi 17 giugno, ma ci sono alcune linee guida che possiamo prendere in esame per provare a gestire al meglio i problemi che sembrano sparsi un po’ in tutta Italia, a seconda del televisore in nostro possesso. Per farvela breve, tra ieri ed oggi era ed è prevista una riorganizzazione delle frequenze televisive. Allo stato attuale, sicuramente bisognerà risintonizzare più volte per tutti i canali, fermo restando che a partire dai canali 501 dovrebbe essere possibile visualizzare correttamente l’offerta RAI con il suo palinstesto.

Detto questo, ci sono anche segnalazioni che vanno in direzione opposta: “Ho risintonizzato svariate volte ma comunque non cambia niente, il segnale va e viene svariate volte al giorno. Anche sui canali 500“. In ogni, se da un lato non si vedono i canali RAI in diverse aree del Paese, allo stesso tempo ci sono molteplici conferme sul fatto che la situazione dovrebbe rientrare nella giornata di oggi. Al massimo entro lunedì, alla luce di alcuni lavoro in corso che possono richiedere una risintonizzazione per coloro che si ritrovano con televisori più vecchi.

Massima fiducia, pertanto, se non si vedono i canali RAI oggi 17 giugno.

