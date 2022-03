Cosa fare se non si vede la Rai oggi 20 marzo? Non tutti sanno che possiamo ancora arrangiarci per quest’anno, qualora si disponga di un televisore non proprio di ultimo grido. Al di là delle dritte che vi abbiamo dato e che vi confermiamo in toto sul versante assistenza, come avete constatato pochi giorni fa, stavolta tocca precisare un concetto forse sottovalutato. Dai riscontri che si registrano sui social, infatti, appare poco chiaro che quasi tutti potranno arrangiarsi fino al 31 dicembre 2022.

Strade alternative se non si vede la Rai a fine marzo

Andiamo dunque ad approfondire una soluzione alternativa se non si vede la Rai in questo particolare momento storico. Quasi tutti, infatti, hanno portato a termine la nuova sintonizzazione dei canali, se non altro perché questo è uno step fondamentale dallo scorso 8 marzo. Qualcuno denuncia che, chiusa l’operazione, i canali della tv di Stato siano non raggiungibili. Nella quasi totalità dei casi, questo dipende dal fatto che si disponga di un vecchio televisore.

Al di là delle solite dritte, che in questo frangente convergono sull’acquisto di un decoder di ultima generazione che risolva il problema, se non addirittura di una nuova tv, c’è un altro aspetto da prendere in esame. Qualora non abbiate voglia di mettere mano al portafogli, almeno per ora, dovete tener presente che fino al 31 dicembre 2022 dovreste essere abilitati a guardare i canali Rai dal 501 in poi. Certo, perderete tanto in qualità, visto che li troverete nelle versioni MPEG-2, ma come detto è un modo per arrangiarsi.

A partire dal 2023, infatti, verrà negata anche questa possibilità. Dunque, se non si vede la RAI avete ancora una strada alternativa, tenendo presente di dover procedere con l’assegnazione manuale dei numeri dei canali qualora vogliate ritrovarli regolarmente dall’1 in poi.

