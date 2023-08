In rete si sparge la voce di Marco Mengoni e Alessandra Amoroso a Sanremo 2024. Ma cosa c’è di vero? Doveroso trattare l’indiscrezione come tale. Ricordiamo infatti che da parte della Rai, né del direttore artistico Amadeus, sono giunte conferme o smentite in merito.

La notizia è emersa dal settimanale Vero, in edicola. Si parla di due presenze d’eccezione sul palco del Teatro Ariston. Il primo artista di cui si parla molto di recente è il vincitore uscente, Marco Mengoni. Ma si parla anche della cantante salentina Alessandra Amoroso.

Cosa sappiamo su Marco Mengoni e Alessandra Amoroso a Sanremo 2024? Poco e niente in realtà. Le voci parlano di una possibile co-conduzione. Entrambi, cioè, sarebbero al fianco di Amadeus (confermato alla conduzione e direzione artistica del Festival per quello che sarà il suo ultimo anno). Sia Mengoni che Alessandra Amoroso dunque, potrebbero calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo in vesti che nulla hanno a che fare con la performance musicale.

Non sarebbero infatti in gara, nonostante le voci sulla possibile partecipazione di Alessandra Amoroso che ad oggi non ha mai preso parte alla kermesse canora in gara tra i Campioni. Una supposizione, dunque, dovuta proprio a questa lunga assenza ha portato ad un diffondersi di voci sulla sua possibile presenza nel cast dei cantanti di Sanremo 2024. Non c’è nulla di vero però. O meglio: la selezione degli artisti è ancora in corso.

Chi non ci sarà sicuramente è invece Marco Mengoni: reduce dal trionfo, sicuramente non parteciperà nuovamente alla gara. Particolarmente attendibile, invece, risulta essere la voce sulla sua possibile presenza da co-conduttore. In effetti, Marco potrebbe essere atteso all’Ariston nella prima serata del Festival, per il tradizionale “passaggio del testimone”. In quell’occasione potrebbe, perché no, anche co-condurre la serata con Amadeus.