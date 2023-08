Lo abbiamo amato quando in diretta su Quelli Che Il Calcio si dimostrava incontenibile nel commentare le partite della Juventus e discuteva con gli ospiti. Ma chi era Idris Sanneh?

Chi era Idris Sanneh?

Nato Edrissa Sanneh, Idris Sanneh è stato un giornalista e opinionista televisivo tra i più amati in Italia. Nato a Brufut, in Gambia, nel 1951, è cresciuto in Senegal e si è trasferito in Italia nel 1972 con una borsa di studio all’Università per Stranieri di Perugia.

Appassionato di musica, sport e cultura, ha iniziato la sua carriera come DJ e conduttore radiofonico, per poi approdare al mondo del giornalismo sportivo negli anni Settanta. Ha collaborato con varie testate locali e nazionali scrivendo di calcio, tennis, jazz e immigrazione. Ha diretto il TG Multietnico su Retebrescia e ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Star 90 su Canale 5 e L’Isola Dei Famosi su Rai 2.

La sua popolarità è esplosa grazie alla trasmissione Quelli Che Il Calcio, condotta da Fabio Fazio su Rai 3, dove era il corrispondente dalla tribuna dello stadio della Juventus e commentava le partite con ironia e passione. Il suo tifo sfegatato per la squadra bianconera lo ha reso un personaggio amato e controverso, capace di suscitare simpatia e polemiche.

Ha anche recitato in alcune serie tv, come Butta La Luna e Un Medico In Famiglia, e in alcuni film come Tifosi di Neri Parenti (1999).

La morte

Idris Sanneh si è spento a Brescia il 4 agosto 2023 all’età di 72 anni, dopo una lunga malattia.

Dal mondo dello sport e dello spettacolo sono arrivati i più toccanti messaggi di cordoglio: Idris è ancora oggi uno dei personaggi più amati della televisione italiana, capace di una pungente autoironia e di una critica mai violenta né sterile.