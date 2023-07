Baby K, all’ospedale dopo il concerto tenuto a Teramo venerdì 28 luglio, lancia un messaggio per fare chiarezza su alcuni titoli clickbait e per attaccare il servizio di sicurezza.

La cantante ha pubblicato nelle storie di Instagram il resoconto di un incidente che poteva finire peggio: Baby K, infatti, ha riscontrato una contusione al seno e allo sterno a causa del comportamento irruente di una fan. Per questo l’artista è stata costretta ad annullare alcune date del tour, compresi alcuni show programmati all’estero. “Aspettavo da anni di potermi esibire all’estero”, dice Baby K piena di rabbia in una serie di video condivisi su Instagram.

Nei fatti, Baby K si scaglia contro il servizio di sicurezza: dopo il concerto a Teramo – stando al suo racconto – sarebbe stato aperto un varco tra le transenne che delimitavano lo spazio tra il pubblico a caccia di autografi e selfie e il van che ospitava l’artista. In questo modo Baby K è stata assalita da bambini e fan che le chiedevano un momento per immortalare un ricordo. “Amo i bambini, e i bambini adorano me”, specifica la cantante che in questi giorni è stata anche oggetto di titoli clickbait che l’accusavano di aver rifiutato un selfie con una bambina.

In realtà Baby K ha subito un trauma per via del comportamento di una fan: “Questa donna mi ha caricato così forte, in maniera così forte, che ho subito un trauma al seno. Ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore”. Per questo motivo la popstar si scaglia contro il servizio di sicurezza: “Non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto”, tuona Baby K immaginando se a farsi male fosse stato qualcuno del pubblico. Un’eventualità che l’avrebbe fatta finire al centro della bufera.

Quindi l’avvertimento: se dovessero comparire titoli fuorvianti sul suo conto “non me la farò passare bene”.