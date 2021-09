Baby K e Alvaro Soler in Non Dire Una Parola, il nuovo singolo sarà in radio dal 10 settembre. Da un lato c’è Baby K, 15 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e un disco di diamante; dall’altro lato c’è Alvaro Soler che in Italia ha conquistato più di 20 dischi tra oro e Platino.

Non Dire Una Parola è il loro primo singolo in duetto che sarà disponibile da venerdì 10 settembre in radio e in digital download.

Il brano è un duetto passionale e travolgente scritto da Claudia Nahun (vero nome di Baby K), Alvaro Soler, Stefano Tognini e Jacopo Ettorre e prodotto da Zef.

“Questo brano racconta quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante”, le parole di Baby K sul brano che racconta l’amore tra la voglia di essere liberi e la volontà di non rinunciare a una storia importante.

“Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”, continua l’artista.

Non Dire Una Parola sarà inserito digitalmente nell’ultimo album di Baby K, Donna sulla Luna, che contiene anche i successi Non Mi Basta Più feat. Chiara Ferragni, Playa (2 platini e 62 milioni di views su YouTube), Buenos Aires, Pa ti feat. Omar Montes e Mohicani.

Già presenti nel disco numerosi feat, con artisti come Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni, Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade. A loro si aggiungeràNel anche il nome di Alvaro Soler dal 10 settembre.

Nel 2022 Baby K sarà in tour, queste le date:

venerdì 22 aprile 2022 – Viper a Firenze;

sabato 23 aprile 2022 – Hall a Padova;

venerdì 29 aprile 2022 – Orion a Roma

sabato 30 aprile 2022 – Magazzini Generali a Milano.