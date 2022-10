Orecchiabile, immediato e già sulle bocche dei fan: il nuovo singolo di Baby K è Easy di nome e di fatto. La voce di Roma-Bangkok ritorna a far ballare il suo pubblico con musica tutta nuova dopo il feat. con Mika in Bolero, in linea con il cantautore con quelle atmosfere tipicamente synthwave anni ’80.

Easy, il nuovo singolo di Baby K, sarà fuori venerdì 7 ottobre. Sui social Claudia Judith Nahum (questo il suo nome di battesimo) ha pubblicato un’anteprima in cui la vediamo cantare in playback e ballare sulle note del suo nuovo brano: “”Baby, io e te, io e te. Sei come una ventata di aria fresca, baby è così facile, easy”, e un motivetto che riproduce un “la-la-la” destinato ad essere canticchiato da tutti.

L’ultimo album di Baby K è Donna Sulla Luna (2021), con una tracklist piena di ospiti eccellenti dai Boomdabash (Mohicani) a Chiara Ferragni (Non Mi Basta Più), Tedua (Me Gusta) e Gigi D’Alessio (Rosso Amarena). Il disco è la quarta esperienza in studio. A novembre, inoltre, Baby K partirà per il tour indoor Donna Sulla Luna Tour con le seguenti date:

4 novembre 2022 – Ciampino (RM) – Orion

5 novembre 2022 – Firenze – Viper

17 novembre 2022 – Milano – Magazzini Generali

18 novembre 2022 – Padova – Hall

Con queste date Baby K recupera il rinvio dei primi concerti programmati durante la primavera, slittati per via del persistere dello stato di emergenza a causa della pandemia del Covid-19.

Non è ancora dato sapere se Claudia Judith Nahum pubblicherà un nuovo album entro il 2022, ma con questo nuovo singolo si riprende una scena interrotta da troppo tempo.

A proposito del suo nuovo singolo, Baby K dichiara:

“Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”.

