Esce oggi Mohicani dei Boomdabash e Baby K, una canzone definita dagli stessi artisti come una sorta di inno alla felicità estiva. Ed in effetti è perfetta per il periodo estivo ed esce oggi, venerdì 11 giugno, insieme al nuovo disco di inediti di Baby K che si presenta con Donna Sulla Luna.

Lo presenterà poi in tour il prossimo anno, in quattro date attese per la primavera e già note.

“Mohicani come molti dei brani di Boomdabash è una canzone che prima di tutto intende regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane”, sono le parole dei Boomdabash, pronti a conquistare le radio con la nuova canzone.

Non sono nuovi ai tormentoni estivi e stavolta hanno scelto di unire le forze insieme alla rapper Baby K. Da oggi è disponibile Mohicani dei Boomdabash e Baby K.

“Crediamo molto nel linguaggio della musica e nel suo potere “salvifico”, molto spesso è proprio una canzone che riesce a farci sentire bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare molti dei nostri problemi. Molto spesso è anche attraverso la musica che ci innamoriamo, riuscendo a comunicare il nostro stato d’animo”, spiegano i Boomdabash.

“Mohicani nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da un forte desiderio di fiducia e ripartenza verso il futuro, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza. Condividere questa nuova avventura di Mohicani con Baby K, artista che stimiamo da molti anni, è per noi un immenso piacere. Lei ha il nostro stesso background e condivide con noi la stessa passione per la musica giamaicana, ecco perché era perfetta per questo brano”, conclude la band.

Anche Baby K si dice entusiasta della collaborazione, certa he prima o poi avrebbe lavorato con i Boomdabash: “L’unione con i Boomdabash era destinata ad arrivare sono felice che sia finalmente arrivato il momento. La nostra musica è una fusione segnata dall’amore per la dancehall e dai ritmi caraibici. Siamo gli italiani che si affacciano al mondo e la nostra musica è una bandiera di internazionalità e inclusività tutta made in Italy, tema principale sia di “Mohicani” che dei valori a cui tengo e divulgo da sempre”.

Testo Mohicani di Boomdabash e Baby K

Parte la musica mi carico

questo qui è un momento magico

dal Tirreno all’Adriatico

io sto bene solamente quando sto con te

a fine serata sembro John Travolta

uscendo dalla pista con la giravolta

però non fare tardi come l’altra volta

siamo già tutti in macchina

Yo, Baby K

dimmi cos’è questa musica nuova nell’aria

e tu chi sei bella come un’estate in Italia

che canta sotto la luna

e si tuffa nel mare stasera

sarà un’altra avventura

o durerà per una vita intera

Se con te ballo un po’

cubano, brasiliano, argentino, colombiano

sudamericano, giamaicano

basterà la musica per dirti che ti amo

basterà la musica per dirti che ti amo

Io ti porterei con me senza ma senza se

che ne pensi di un posto lontano

dove il traffico non c’è

e le stelle che cadono a mare le prendi per mano

un’isola deserta senza wi-fi

voglio solo good vibe

non pensiamo più a nulla

stanotte se balla

Dimmi cos’è questa musica nuova nell’aria

e tu chi sei bella come un’estate in Italia

che canta sotto la luna

e si tuffa nel mare stasera

sarà un’altra avventura

o durerà per una vita intera

Se i pensieri hanno le ali

come gli angeli e gli aeroplani

anche quando siamo lontani

io ti sento vicino a me

Se i pensieri hanno le mani

posso stringerti fino a domani

siamo gli ultimi come i mohicani

ad amarci così tanto io e te

Dimmi cos’è questa musica nuova nell’aria

e tu chi sei bella come un’estate in Italia

che canta sotto la luna

e si tuffa nel mare stasera

sarà un’altra avventura

o durerà per una vita intera