Alla lunga lista della caccia al tormentone che vede gareggiare tanti artisti, si aggiungono Baby K e Mika in Bolero, un titolo che è già una garanzia.

I due artisti hanno unito le loro forze per proporre la loro idea di canzone dell’estate: Bolero è una scommessa, un uptempo che coniuga le potenzialità dell’artista originaria di Singapore – la strizzata d’occhio al latino americano, il groove degno della migliore pista da ballo, le sonorità da cocktail – e il gusto personale di Mika, da sempre appassionato di anni ’80 e revival.

Il risultato è un brano pieno di ritmo ma anche di malinconia: Bolero, infatti, racconta il mood di chi si ritrova ad affrontare la fine di un amore in piena estate, con tutti i ricordi amari del caso. Eppure c’è spazio per la speranza, con la promessa di ritrovarsi “dove il sole incontra il Leone”, affidando il destino alle congiunzioni astrali.

Accanto a Baby K e Mika, in Bolero, troviamo Dardust alla produzione. Il testo è stato scritto dai due interpreti insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre e viene descritto da Mika con queste parole:

“C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa. Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore.”