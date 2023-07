Un tocco di anni ’90, l’autotune e la produzione di due colossi della scena elettronica italiana: così il nuovo singolo di Mara Sattei entra a gamba tesa nel lungo elenco delle hit estive, con tutti gli ingredienti del pezzone EDM lanciato sotto l’egida di Takagi & Ketra, già firmatari di altri colpi di genio dell’universo radiofonico.

Piango In Discoteca di Mara Sattei è certamente un calco tutto italiano di Crying At The Discoteque degli Alcazar, ma solo nel titolo. Il brano, certamente, mette in contrasto il mood-code necessario per buttarsi in pista e lo stato d’animo di chi vive una relazione complicata. Il sabato sera che non è più un sabato sera, ma una domenica mattina in hangover da lacrime che ci predispone al lunedì della routine, e soprattutto a una vita piena di domande senza risposta.

Nel descrivere il suo brano, Mara Sattei dice:

“Piango In Discoteca è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia”.

Il sax elettronico chiude l’atmosfera con un tocco di nostalgia. Il brano segue Tasche, il singolo con cui Mara Sattei ha fatto sua la primavera con la promessa che l’estate sarebbe stata di nuovo sua. Oggi Piango In Discoteca rimette a posto gli appuntamenti con la bella stagione e le spiagge, i club all’aperto e gli aperitivi: impegnato ma non troppo, abbastanza ritmato da non passare inosservato nelle playlist dei DJ.

Testo