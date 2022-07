Un concerto di Sting a Parma il 19 luglio: tutto è pronto per il live dell’artista al Parco Ducale stasera, martedì 19 luglio 2022. Il concerto si colloca nell’ambito della tournée europea del My Songs Tour, la tournée che segue la pubblicazione del disco My Song, datato 2019.

Nella primavera di quell’anno, Sting aveva intrapreso la tournée internazionale, che lo aveva già portato sui palchi d’Europa, poi stoppata bruscamente a causa della pandemia Covid-19. I concerti già programmati, quindi, sono stati costretti a posticipi per essere riprogrammati nel 2022.

Finalmente stasera è atteso il concerto di Sting a Parma. In scaletta i successi della sua carriera solista ma anche i brani rilasciati quando faceva parte dei Police per uno spettacolo che rappresenta un viaggio a ritroso nelle tappe fondamentali del suo percorso artistico.

In scaletta non mancano, poi, alcuni brani contenuti nell’ultimo disco, quello rilasciato da Sting lo scorso anno con il titolo The Bridge. Per il concerto di Sting a Parma sono ancora disponibili in prevendita gli ultimi biglietti. Su TicketOne (online e nei punti vendita autorizzati) è possibile acquistare posti nel settore della Poltronissima Platinum al prezzo di 172,50 euro e nel settore della poltrona numerata al prezzo di 103,50 euro scegliendo il ritiro direttamente sul luogo dell’evento.

I biglietti per il concerto di Sting a Parma sono nominativi, ciò significa che potranno essere utilizzati solo dall’utente riportato sul biglietto stesso. La procedura di cambio nominativo online sul sito TicketOne.it poteva essere eseguita fino alle ore 23:59 del giorno precedente all’evento ma è ancora possibile effettuare il cambio, recandosi direttamente all’ingresso per ricevere assistenza dal personale dedicato.

La scaletta di Sting a Parma

Message in a Bottle

Englishman in New York

Every Breath You Take

If You Love Somebody Set Them Free

If It’s Love

Rushing Water

If I Ever Lose My Faith in You

Fields of Gold

Brand New Day

Shape of My Heart

Wrapped Around Your Finger

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

King of Pain

Every Breath You Take

Roxanne

Fragile

