Le vacanze al mare sono sempre più vicine? Prima della partenza bisogna controllare di avere tutto. Ecco perché conviene seguire alcuni utili consigli per comprare i migliori accessori da spiaggia per l’estate 2023 che si trovano sulla piattaforma di Amazon.

Coperta da spiaggia

Nel caso in cui siate degli amanti delle spiagge libere, ecco che questa coperta da spiaggia rappresenta davvero una soluzione ottimale, a maggior ragione se ci sono anche dei bambini con voi. Notevole l’estensione, dato che presenta delle dimensioni pari a 250×200 centimetri, è impermeabile ed è davvero confortevole, senza dimenticare come possa vantare su un prezzo di tutto rispetto.

Uno spazio per ospitare fino a otto persone, con un peso piuttosto basso e una dimensione decisamente compatta, facendo in modo che il suo trasporto sia molto semplice e pratico. L’impermeabilità e il fatto che si tratta di una coperta anti-sabbia sono altri due vantaggi di tutto rispetto, visto che per levare la sabbia prima di tornare a casa è sufficiente una rapida e leggera scossa ed ecco che la sabbia se ne va senza lasciare alcun tipo di residuo. Il design antivento e la realizzazione con un materiale, come la fibra di poliestere, garantiscono notevole resistenza fanno in modo che tale coperta non provochi danni alla pelle e sia in grado di mantenersi molto salda una volta fissata alla spiaggia con gli appositi paletti.

Henrycares Coperta da Spiaggia 250 x 200 cm Impermeabile, Tappetino da... 【Extra Grande 250x200cm】 La nostra coperta da spiaggia offre ampio...

【Impermeabile e anti-sabbia】 Il telo mare è sia impermeabile che...

Borsa da spiaggia

Avete una famiglia piuttosto ampia e tanti bambini? Quando si va al mare buona parte della macchina ospita tantissimi giochi dedicati ai più piccoli, ma poi quando arriva il momento di recarsi in spiaggia l’ingombro è piuttosto importante. Una borsa realizzata in tessuto, che è dotata anche di un supporto posteriore e inferiore notevolmente resistente rispetto all’usura. Il fatto di essere una borsa piuttosto spessa, dotata di una struttura a rete in nylon, che permette di evitare che sabbia e acqua possano rovinarla. La presenza di due spallacci regolabili permette di indossare molto comodamente questa borsa.

EocuSun Borsa da Spiaggia, Grande Borsa Lunga Durata per Sabbia... Importati ad alta densit, in tessuto, con supporto posteriore e...

Dimensione: 55cm (H) x 30cm (L) x 30cm (W) ; Resistenza di peso fino a...

Tenda da spiaggia

Avete pensato di andare al mare accedendo alla spiaggia libera? Tutto bellissimo, ma se non avete un ombrellone come farete a ripararvi dal sole? Grazie a questa ottima tenda da spiaggia, che si può trasportare comodamente, dotata di un’ottima impermeabilità, ventilato e testato per la protezione contro i raggi UV.

Mollette da spiaggia

Ogni anno è sempre la solita storia: quando uscite dal mare, dopo aver fatto il bagno, correte il rischio di ustionarvi al sole con l’unico intento di far asciugare il costume, oppure lo appoggiate in un punto della sedia o della sdraio ed ecco che vi cade puntualmente nella sabbia, sporcandosi del tutto. Ebbene, in questi casi, la soluzione migliore è quella di avere a portata di mano delle mollette da bucato, realizzate in plastica e che garantiscono la massima funzionalità, in modo tale da bloccare gli indumenti bagnati sulla sedia o sulla sdraio in modo semplice e stabile.

URAQT 12 Pezzi Mollette da Bucato, Mollette in Plastica Grandi... Molto funzionale - Perfetto per bloccare i vostri asciugamani sulla...

Buona qualità - Clip di trapunta forti con design antisdrucciolo e...

Custodia impermeabile per smartphone

Anche in spiaggia è inevitabile avere il proprio smartphone sempre e comunque tra le mani. Che si tratti di fare una foto ai propri figli mentre stanno facendo il bagno o si divertono con la sabbia o ricevere la chiamata di un collega d’ufficio in difficoltà. Insomma, non si possono non avere delle custodie impermeabili come queste, realizzate con materiali di alta qualità e che garantiscono la massima sensibilità nell’uso del touch dei device mobili.

Continua a leggere su optimagazine.com