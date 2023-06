Andare in piscina è un piacere in questo periodo dell’anno: ci si rinfresca e rilassa, ma serve anche munirsi dei prodotti giusti per non farsi mancare nulla. Fareste meglio a portare sempre con voi i 5 migliori accessori per andare in piscina, un equipaggiamento importante che renderà la giornata ancora più speciale.

Tappi Orecchie Piscina

Questi tappi vi permetteranno di immergervi in acqua senza paura: potrete proteggere le vostre orecchie da rumori o infiltrazioni di liquidi all’interno del canale uditivo, che possono anche causare danni importanti all’apparato nei casi più severi. I tappi per le orecchie sono realizzati in morbido silicone, non tossico e comodo per un utilizzo prolungato. Il prodotto è anche caratterizzato da un design ergonomico capace di adattarsi a tutti i tipi di orecchie. Il prezzo è di 9,99 euro.

Tappi Orecchie Piscina, Protezione Acustica, Cancellazione del Rumore... 1. Produttività uditiva incredibile: proteggi le orecchie da rumori...

2. Il silicone morbido: non è tossico ed è comodo per l'uso...

Gonfiabili Mare

Potrebbe sembrare banale, ma avere con sè un gonfiabile in piscina è tanta roba, soprattutto se realizzato a forma di una pratica amaca su cui potersi stendere e rilassarsi. Il set comprende due prodotti, uno blu ed uno rosa, con dimensioni di 130 x 80cm (la pompa per il gonfiaggio manuale è inclusa nella confezione). Il prezzo è di 12,99 euro.

Arena Zoom X-Fit Occhialini Nuoto Anti-Appannamento

Che ne dite di un bel paio di occhialini per poter nuotare ed osservare i cristallini fondali della vostra piscina? Il prodotto è realizzato con trattamento anti-appannamento e sono dotati di lenti con protezione UV , oltre ad offrire un’ottima visibilità laterale e guarnizioni in silicone. Li abbiamo avuti tutti almeno una volta nella vita, non serve aggiungere altro. Il prezzo è di 12,15 euro.

Offerta Arena Zoom X-Fit Occhialini Nuoto Anti-Appannamento Unisex Adulto,... OCCHIALINI DA NUOTO: I comodi occhialini arena Zoom X-Fit dal taglio...

COMODI E SICURI: Occhialini nuoto dotati di ampie lenti con protezione...

Intex Pool Volleyball Game Set

A chi non piace giocare a pallavolo, soprattutto in acqua? Questo bel set vi farà divertire fino allo sfinimento, anche perché dotato di ogni comodità: è lavabile, resistente, leggero, sicuro e maneggevole. Immaginate solo le sfide e le risate che vi farete in compagnia dei vostri amici: il divertimento sarà assicurato. Il prezzo del prodotto è di 14,39 euro.

Offerta Intex Pool Volleyball Game Set 56508NP Comodo, leggero e maneggevole; sicuro e pratico

Facilmente lavabile, resistente e confortevole

Cuffia in silicone con nome personalizzato

Tra i 5 migliori accessori per andare in piscina non poteva mancare l’intramontabile cuffia per capelli, realizzata in silicone e dal peso di appena 50gr. Potrete personalizzare il prodotto con il vostro nome, per renderla davvero unica. La cuffia è morbida e comoda da indossare: è adatta a tutti grazie al suo design unisex. Il prezzo è di 19,90 euro.

