I 5 migliori accessori per fare immersione quest’estate sono a portata di mano: si tratta solo di saper cogliere determinate occasioni. Le vacanze sono ormai entrate nel vivo ed è giusto attrezzarsi, soprattutto se si è amanti del mare.

Abysstar 12210

Vi piacciono le conchiglie o avete degli oggetti che intendete portare con voi nelle vostre immersioni? Non potrete fare a meno di questa piccola borsa retata, di qualità e perfettamente in linea con gli standard richiesti per fare immersioni subacquee. La forma e le dimensioni sono ideali per garantire la massima protezione possibile, evitando la fuoriuscita degli oggetti dal suo interno. Il prezzo è di 8,80 euro.

Offerta Abysstar 12210, Porta Conchiglie Unisex Adulto, Multicolor, Taglia... Rete sub professionale dotata di cintura (circa 81cm) con fibbia a...

adatta per il trasporto di pesci, molluschi e cefalopodi

Cressi Premium Anti Fog

Progettato come protezione antiappannamento per occhiali d’immersione e nuoto, il prodotto ha na base di acqua deionizzata e non contiene solventi organici. Il funzionamento è assai facile: bisogna semplicemente applicare la sostanza prima di bagnare le lenti e poi godersi le proprie immersioni nella più totale trasparenza. Il prezzo è di 13,50 euro.

Cressi Premium Anti Fog, Spray o Gel Antiappannante Sub, Occhialini... Progettato come protettore antiappannamento per occhiali d'immersione...

La sua base è solo acqua deionizzata e non contiene alcun tipo di...

HAISSKY Grande Custodia Impermeabile Smartphone

Se siete molto amanti dell’acqua e contemporanemente proprio non ci pensate a lasciare sulla terraferma il vostro smartphone, allora dovreste prendere in considerazione l’idea di acquistare questa custodia impermeabile (protezione IPX8) con cordino regolabile ed adatto a dispositivi fino a 7.5 pollici. Il design è stato realizzato con lo scopo di resistere all’acqua fino a circa 30 metri: è particolarmente adatto per la spiaggia, il nuovo, il rafting, il surf, la pesca, la vela, la nautica e, se usato con i dovuti accorgimenti, anche per fare immersioni. Il prezzo è di 14,39 euro.

SEAC Boa Grande Sub Nd

Tra i 5 migliori accessori per fare immersione quest’estate non poteva mancare la pratica boa, di grandi dimensioni, dotata di tasca porta oggetti perimetrale e di una cima galleggiante di 25 metri. Si tratta di un prodotto altamente affidabile e di cui non è possibile fare a meno per determinate attività. Il prezzo è di 19,56 euro.

SEAC Boa Grande Sub Nd Boa rotonda di grande dimensione

Tasca porta oggetti perimetrale

Maschera Subacquea

Cercate una maschera completa di tutto? Probabilmente l’avete trovata. Questo particolare modello garantisce una piena protezione anti-appannamento e anti-infiltrazioni, è compatibile con videocamere sportive e perfetta per fare snorkeling subacqueo (offre una visuale panorica a 180°). Il prezzo è di 25,99 euro.

Maschera Subacquea, Maschera Snorkeling Visuale Panoramica 180° Pieno... Visione subacquea cristallina: La nostra maschera da snorkeling per...

Catturate ogni momento: La maschera subacquea è dotata di un supporto...

