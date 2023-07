State per partire per le vacanze? Avete proprio bisogno di correre ai ripari con i 5 migliori accessori per auto in viaggio, così da spostarsi comodamente e riuscire a raggiungere la destinazione dei vostri sogni nel modo più agevole possibile.

Diboniur Protezione Sedile Auto Bambini

Avete dei bambini spesso irrequieti e che non riescono a stare fermi durante il viaggio in macchina? Questo coprisedile è provvisto di 10 tasche: l’organizer per sedile con misure 61 x 41cm consente di incastonare dentro tablet con diagonale da 9.7 a 10.5 pollici, bottiglie d’acqua, penne colorate o giocattoli. Il prezzo è di 7,99 euro.

Einesin Pattumiera per auto con 40 sacchetti per la spazzatura dell’auto

Vi piace viaggiare tenendo l’auto sempre perfettamente pulita? Questa piccola pattumiera è quello che fa per voi. L’accessorio è dotato di un coperchio, è impermeabile ed a prove di perdite, per garantire la massima durata possibile. Le dimensioni ammontano a 160 x 155 x 140mm. La pattumiera per auto è facile da installare, può essere utilizzata ovunque, anche come posacere, portabicchieri o portamonete. Il prezzo è di 13,99 euro.

Pattumiera per auto con 40 sacchetti per la spazzatura dell'auto, con... Impermeabile e a prova di perdite: una mini pattumiera con materiali...

Comodità: con il design Easy Bounce Cover è possibile gettare...

JYIDA supporto cellulare auto poggiatesta

Nella vostra auto, soprattutto per i viaggi più o meno lunghi, non può mancare questo supporto cellulare poggiatesta, a cui potrete agganciare smartphone o tablet al sedile posteriore con dimensioni da 4.3 a 12 pollici. La staffa garantisce una rotazione ed un’inclinazione a 360°, l’installazione è rapida e sicura. Il prezzo è di 13,99 euro.

TEMOLA Aspirapolvere Auto, Accessori Per Auto Aspirabriciole Senza Fili

Un aspirapolvere di questo genere deve essere presente tra i 5 migliori accessori per auto in viaggio, così da tenere la vostra vetture sempre perfettamente pulita. L’aspirapolvere è dotato di filtro HEPA, un potente motore con una velocità di rotazione fino a 36000R/min e una forte potenza di aspirazione. La batteria gode di un’alta efficienza per un’alimentazione regolare e di lunga durata. Il prezzo è di 17,99 euro.

Offerta TEMOLA Aspirapolvere Auto, Accessori Per Auto Aspirabriciole Senza... POTENTE ASPIRAZIONE: Aspirabriciole per auto TS10 ha un potente motore...

SENZA FILI E RICARICABILE: Con l'aspirabriciole senza fili, puoi...

Beeasy Caricatore Wireless Auto Qi 15W

Il caricatore wireless per auto è dotato di un chip intelligente integrato per prevenire il surriscaldamento, la sovratensione ed il cortocircuito, e può caricare fino a 15W. Grazie alla tecnologia di induzione elettromagnetica e di rilevamento di oggetti estranei (FOD), quando il telefono viene inserito nella base di ricarica, il sistema di blocco si chiude automaticamente per tenere fermo il dispositivo per evitare possa cadere bruscamente. Il prezzo è di 31,99 euro.

