OM intervista Niveo, in occasione dell’uscita del suo Ep d’esordio, Scarabocchi. Sette canzoni, alcune delle quali già ascoltate durante il suo percorso ad Amici, raccontano la storia di un “ragazzino con i capelli bianchi”. Da questa peculiarità, Niveo prende ispirazione per il suo nome d’arte. Niveo significa infatti “bianco come la neve”, come bianchi sono quei capelli che si mischiano alla chioma castana.

In bilico tra gioia e paranoia, tra paura del futuro e nostalgia del passato, Scarabocchi è un disco che custodisce le prime canzoni scritte da Niveo, da quando aveva solo 17 anni. Alcune sono state “scritte in silenzio, sottovoce”; altre sono venute fuori “come un vero e proprio urlo liberatorio che il mio produttore artistico, Fabio Zini, ha saputo amalgamare dando una forma e un suono ai miei stati d’animo“.

Niveo racconta di aver sentito l’esigenza di condividere i suoi stati d’animo per sentirsi meno solo. Così, un giorno ho iniziato a scarabocchiare su un foglio tutte le sue insicurezze, le sue paure ma anche i momenti di gioia e di spensieratezza. In quel momento non sapeva ancora cosa il futuro gli avrebbe riservato: un percorso sicuramente in salita, a cui Niveo ha dato inizio con le prime note e che lo ha portato nel talent show Amici, dove è stato seguito dalla prof. di canto Lorella Cuccarini fino a poco prima della fase serale.

Niveo non ha avuto accesso al serale di Amici. Il suo percorso nel talent si è interrotto prima ma, con il senno di poi, se potesse cambiare qualcosa, ci racconta che non cambierebbe nulla e farebbe tutto ancora di più. Ha assimilato tutto come una spugna ma probabilmente avrebbe potuto prendere ancora molto altro dal programma.

Visto il suo percorso, interrotto a ridosso del Serale, forse però c’è qualcosa che Niveo avrebbe potuto dare o fare in modo diverso. Glielo abbiamo chiesto nel corso della nostra intervista. Ci ha raccontato di aver avuto tanti blocchi artistici che in quel momento ha fatto fatica a gestire. Si è abbattuto un paio di volte nel suo del programma ma, nonostante questo, da Amici ha imparato tanto: “Mi ha lascito tanta consapevolezza, mi ha aiutato a credere in me stesso e mi ha fatto capire quanto è importante studiare”.

