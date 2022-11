Niveo eliminato ad Amici di Maria De Filippi? Si sparge la voce sull’esclusione del cantante dal programma ma si tratta di una fake news, almeno per il momento. Niveo non rischia di essere eliminato alla data odierna e sicuramente non è stato eliminato nello speciale del 13 novembre su Canale 5.

Tuttavia il cantante è stato protagonista di alcuni momenti difficili e ha dovuto ascoltare le critiche di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini sulla sua performance. Andiamo con ordine per ricostruire i fatti.

Siamo nella puntata di Amici di domenica 13 novembre quando Niveo viene chiamato per esibirsi sulle note di Un Giorno In Più di Irama, un compito che gli era stato assegnato dal docente di canto Rudy Zerbi.

Niveo eliminato ad Amici di Maria De Filippi? L’esibizione

Niveo non ha superato la prova a causa di un’interpretazione non soddisfacente, accompagnata da un’intonazione insufficiente.

Zerbi aveva scelto “un pezzo che gli dava opportunità di provare a dimostrare che ha un minimo di intonazione ma che può compensare con l’interpretazione, questo è un pezzo tanto intenso”, le parole del prof. di canto, che aggiunge: “In questa esibizione sei stato totalmente insufficiente sia dal punto di vista dell’intonazione che dell’interpretazione. Per me un disastro“.

Prova fallita per Niveo. A Rudy Zerbi fa eco Lorella Cuccarini, la docente che ha fortemente voluto Niveo nella scuola: “Non credo che tu abbia problemi di intonazione perché sei intonato. Hai un problema di interpretazione sulle cover. Non metti mai del tuo nei pezzi che interpreti. Devo capire dove sei perché non ti trovo più. Se c’è qualche problema me lo devi dire, altrimenti io non capisco più che percorso stai facendo“.

Niveo scoppia in lacrime e prende la parola. Sta vivendo un momento difficile: “Mi sto perdendo. Tutte le sicurezze che avevo prima di entrare stanno svanendo completamente”.

Lorella ipotizza una sospensione della maglia ma per il momento i due si limiteranno a lavorare intensamente questa settimana.