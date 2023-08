Niveo vince il Premio Lunezia Generazione Z per il valore musical-letterario del brano Nuvole, contenuto nell’ep d’esordio Scarabocchi.

Nella serata di ieri, giovedì 10 agosto 2023, il giovane cantautore Niveo ha ricevuto ad Aulla (Massa-Carrara) il Premio Lunezia Generazione Z 2023. Reduce dall’esperienza nel talent show di Amici di Maria De Filippi, Niveo è attualmente impegnato con il tour estivo “Scarabocchi Tour”, nel corso del quale presenta i brani pubblicati a fine giugno. Tra questi anche il brano Nuvole, premiato al Lunezia.

“Il brano “Nuvole” l’ho scritto a 17 anni ma credo che sia una canzone che non ha età. Parla di quando ci sentiamo soli, piccoli e invisibili agli occhi degli altri. Durante il lockdown mi sentivo come un vaso vuoto che, dimenticato, è semplicemente brutto da vedere e incapace di raggiungere lei, una nuvola nel cielo bella e leggera” – racconta Niveo a proposito della canzone.

Il cantautore toscano dividerà il palco del Premio Lunezia con artisti del calibro di Anggun, Angelina Mango, Bresh e Morgan (anch’essi premiati).

“Fin da piccolo ho sempre prestato molta attenzione ai testi delle canzoni e, arrivata la pandemia e i conseguenti lockdown, mi sono dedicato da autodidatta allo studio della chitarra mettendo in musica quelli che avevo sempre considerato “semplici scarabocchi”. Per questo motivo ricevere il Premio Lunezia, un riconoscimento unico in Italia, per il valor musical letterario della prima canzone che ho scritto, Nuvole, mi riempie di orgoglio. Consapevole che la strada da fare è ancora tanta mi sento grato verso tutte le persone che hanno saputo leggermi tra le righe“, dichiara Niveo.