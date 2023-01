Ad Amici esce nel 2023 ma in realtà Niveo ha scritto Sui Sedili Della Metro diverso tempo fa, ancora prima di accedere al programma.

Il brano è frutto di un intenso lavoro in studio insieme a Fabio Zini anche produttore del pezzo che viene lanciato da Maria De Filippi come nuovo singolo di Niveo, uno dei cantanti più chiacchierati dell’attuale edizione del programma.

Sui Sedili Della Metro di Niveo fa parte della compilation ufficiale di Amici 2022/2023, Full Out, disponibile in versione fisica e digitale dal 27 gennaio. Con l’acquisto dell’album si potrà avere la possibilità di accedere ad un evento speciale.

Sui Sedili Della Metro di Niveo: il significato del brano

Il testo di Sui Sedili Della Metro di Niveo nasce proprio dall’osservare le scritte presenti in metropolitana. Frasi d’amore e di odio che racchiudono significati importanti e alle quali Niveo ha voluto trovare un posto nel suo nuovo singolo, concentrandosi su ciò che è finito e non tornerà più.

Un concentrato di emozioni diverse, dunque, a partire dall’osservazione del mondo circostante. L’artista si pone come un osservatore attento e scrupoloso e coglie sfumature e sfaccettature che mette in musica con un pizzico di nostalgia. Niveo sottolinea una serie di ricordi, parte di una storia ormai giunta al capolinea, come la corsa di una metro che arriva nell’ultima stazione.

Testo Sui Sedili Della Metro di Niveo

Marco Fasano (Niveo)/Fabio Zini

Credi ancora all’oroscopo

e alle parole che mi mastico

quando ti dico che penso che pensi che

non sono fatto per te

fuori è un clima fantastico

sei fredda come l’antartico-me

una spinta all’improvviso

perdo l’equilibrio

ho rotto lo specchio

ti ci vedevo dentro

con ogni tuo difetto

un treno partito che ho perso

anche se mi urlassi addosso

io ti sentirei a stento

che dici cose senza senso

anche se ti urlassi addosso

non saprai mai quello che ho scritto

sui sedili della metro

sui sedili della metro – oh

il sole illumina i ricordi

e brucia i petali dei fiori secchi

ti porto un mazzo di rimorsi

che butti dentro agli altri

con i tuoi soliti discorsi

quasi mi addormenti

ho chiuso con tutto

perché mi stava stretto

da quando non ti sento

sono un fiore appassito col tempo

anche se mi urlassi addosso

io ti sentirei a stento

che dici cose senza senso

anche se ti urlassi addosso

non saprai mai quello che ho scritto

sui sedili della metro

siamo fili intrecciati delle cuffiette

tipo guance ma senza fossette

tipo jeans con le tasche troppo strette

siamo frasi di canzoni vecchie

anche se ti urlassi addosso

non saprai mai quello che ho scritto

sui sedili della metro