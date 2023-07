Escono i primi album in offerta prima del Prime Day di Amazon, l’appuntamento riservato a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio Prime del colosso di Jeff Bezos. Come ogni anno, l’azienda gioca in anticipo e lancia alcune categorie di prodotti in offerta prima dei giorni più attesi. Quest’anno, infatti, i giorni destinati al Prime Day saranno martedì 11 luglio e mercoledì 12.

Metallica – Master Of Puppets (1986)

Senza Master Of Puppets dei Metallica l’heavy metal sarebbe un mondo a metà. Con questo disco i Four Horsemen si risollevarono dalla morte del bassista Cliff Burton con una serie di canzoni, le ultime, registrate prima della sua scomparsa. Nei giorni che precedono il Prime Day, il disco viene proposto nella versione LP Export.

Depeche Mode – The Best Of Vol. 1 (2006)

Con l’arrivo dei Depeche Mode in Italia è d’uopo un ripasso delle loro canzoni più belle. The Best Of Vol. 1 è uscito nel 2006 e contiene successi come Strangelove, People Are People, Enjoy The Silence e Personal Jesus.

David Bowie – Sound + Vision (1989)

Sound + Vision è il primo box set di David Bowie pubblicato nel 1989. Il cantautore britannico raccolse i suoi più grandi successi in base alla scaletta del Serious Moonlight Tour e vi aggiunse demo, inediti e una versione in tedesco di Heroes.

Madonna – Bedtime Stories (1994)

Con Bedtime Stories Madonna tentò di ammorbidire la sua immagine ormai correlata ai riferimenti sessuali dell’album Erotica e del libro Sex: miss Ciccone propose temi più romantici con sfumature più mainstream e vicine all’r’n’b.

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1968)

Tra gli album in offerta prima del Prime Day di Amazon i Beatles non possono mancare, e nemmeno può mancare dalla nostra libreria il capolavoro Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band che non ha certo bisogno di presentazioni.