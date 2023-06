Verrà trasmessa oggi, mercoledì 14 giugno, la diretta dei funerali di Silvio Berlusconi nella giornata di lutto nazionale a seguito della scomparsa del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio dei Ministri. La funzione si terrà presso il Duomo di Milano e sarà officiata dall’arcivescovo Mario Delpini. All’ultimo saluto al Cav presenzieranno le più importanti cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al premier Giorgia Meloni.

Diretta funerali di Silvio Berlusconi: dove seguirla

La cerimonia per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi inizierà alle 15 al Duomo di Milano. Per l’occasione tutte i canali Mediaset – Rete 4, Canale 5 e Italia 1 – trasmetteranno la funzione a reti unificate, con lo speciale Tg5 in onda dalle 13 fino alle 18:20.

Lo speciale Tg4 verrà trasmesso dalle 18:20 alle 19:55, mentre Studio Aperto sarà in onda fino alle 19:20.

I funerali di Silvio Berlusconi verranno trasmessi in diretta anche su Rai 1 dalle 14 alle 17 e RaiNews24 dalle 12 alle 18, in quest’ultimo caso con traduzione nella lingua dei segni.

Anche La7 e Sky trasmetteranno l’ultimo saluto al Cav in diretta, rispettivamente con lo Speciale TgLa7 a partire dalle 15 e con la diretta non stop dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera.

In tutti i casi, la diretta sarà fruibile anche dai servizi di streaming: su Mediaset Infinity per i canali Mediaset, RaiPlay per le emittenti Rai e dai siti ufficiali La7 e SkyTg24.

Chi presenzierà al funerale di Berlusconi

Come detto in apertura, al funerale dell’ex premier sono previste le presenze delle più importanti cariche dello Stato (Giorgia Meloni, i ministri e il Capo dello Stato) e non solo. All’ultima ora è saltata la partecipazione di Romano Prodi a seguito della tragica morte della moglie Flavia Franzoni.

Giuseppe Conte non ci sarà, mentre arriveranno Carlo Calenda e Matteo Renzi oltre alla nuova segretaria del PD Elly Schlein. Potrebbe arrivare anche il premier ungherese Viktor Orban, che ha inviato ai familiari del Cav parole d’affetto una volta appresa la notizia della morte.