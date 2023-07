Nome: Jwan

Cognome: Yosef

Anno di nascita: 1984

Paese: Siria

Categoria: Arte

Chi è Jwan Josef

Jwan Yosef è un pittore e artista siriano-svedese. Jwan è nato il 6 settembre 1984 a Ras al-Ayn, in Siria. Le sue origini sono curde e armene. Suo padre Ahmad Yosef è un curdo siriano mentre sua madre è una cristiana armena. La sua famiglia si è trasferita in Svezia quando Jwan aveva due anni. Fin da bambino ha mostrato una grande passione e interesse per le discipline artistiche e per questo ha studiato pittura alla Pernby School of Painting di Stoccolma.

Jwan si è laureato in belle arti alla Konstfack University College of Arts, Crafts and Design di Stoccolma nel 2009 e ha completato un master alla Central Saint Martins di Londra nel 2011.

Yosef è specializzato in arte plastica. Nel suo percorso ha realizzato opere originali e uniche che tradiscono la sua costante sfida contro i metodi e gli stili tradizionali. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo nelle mostre più importanti allestite nelle grandi capitali internazionali. Tra le sue esposizioni ricordiamo Painting About Sex e Flesh And Violence. Jwan è anche uno dei fondatori dello studio The Bomb Factory Art Foundation di Archway, nel nord di Londra.

Vita privata

Yosef è omosessuale e nel 2017 ha sposato il cantante-divo Ricky Martin. La coppia ha due figli: Lucia Martin-Yosef, nata nel 2018, e Renn Martin-Yosef, nato nel 2019. Nel luglio 2023 la coppia ha annunciato l’intenzione di divorziare dopo 6 anni di matrimonio.

Di seguito la nota pubblicata dal marito Ricky Martin: