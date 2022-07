Ricky Martin, accusato di violenza dal nipote, potrebbe finire a processo. Questo è ciò che riporta il quotidiano spagnolo Marca che ha pubblicato un aggiornamento su una vicenda iniziata nelle prime settimane di luglio.

Nei primi giorni di luglio Ricky Martin è stato denunciato per abusi fisici e psicologici. Il denunciante era rimasto anonimo, e aveva ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti della voce de La Copa De La Vida. In una dichiarazione l’artista aveva parlato di “accuse false”.

Secondo il denunciante, tra lui e Ricky Martin vi sarebbe stata una frequentazione durata sette mesi. Il cantante non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe preso ad aggirarsi intorno all’abitazione del denunciante presso la quale sarebbe stato avvistato almeno 3 volte.

Ricky Martin si era difeso sui social e aveva annunciato che per questa vicenda avrebbe preso le vie legali.

Nelle ultime ore il quotidiano spagnolo Marca ha riportato una dichiarazione del fratello dell’artista, Eric Martin, il quale avrebbe rivelato il nome del denunciante.

Si tratterebbe di Dennis Yadiel Sanchez, 21enne, nipote di Ricky Martin. Se così fosse, il cantante portoricano potrebbe finire a processo per incesto, un reato contro il quale il codice penale di Porto Rico interviene in maniera molto severa. Secondo le prime indiscrezioni Ricky Martin rischierebbe 50 anni di prigione.

La prima udienza è stata fissata per il 21 luglio 2022.

Su questa vicenda è intervenuto il legale di Ricky Martin, Marty Singer attraverso il tabloid TMZ con queste parole:

“La persona che ha presentato questo reclamo soffre di profondi disturbi mentali. Ricky Martin, ovviamente, non è stato – e non sarà mai – coinvolto in una relazione sessuale o romantica con suo nipote. L’idea non è solo falsa, ma disgustosa”.