La battaglia legale in famiglia non è finita: ora Ricky Martin denuncia il nipote per tre gravissimi reati. Il tutto ha avuto inizio quando il cantautore portoricano è stato accusato di abusi sessuali dallo stesso nipote.

Le accuse di abusi sessuali

Il 1° luglio 2022 Ricky Martin è stato accusato di abusi sessuali. Il cantautore de La Copa De La Vida avrebbe perpetrato abusi fisici e psicologici nei confronti di una persona con la quale avrebbe instaurato una frequentazione per sette mesi.

In un primo momento il nome del denunciante non era trapelato ma il fratello dell’artista, Eric Martin, aveva fatto il nome di Dennis Yadiel Sanchez, 21 anni. Ricky Martin era stato quindi denunciato dal nipote, figlio della sorellastra Vanessa.

Ricky Martin aveva sempre respinto le accuse e il suo avvocato, Marty Singer, aveva riferito che il denunciate soffriva di disturbi mentali. Il 21 luglio, tuttavia, è arrivata la svolta: Dennis ha ritirato la denuncia e le accuse contro Ricky Martin sono decadute. Al cantautore, però, non è bastato e per questo Ricky Martin ha intentato una causa contro il nipote.

Ricky Martin denuncia il nipote

Ricky Martin e il suo avvocato Martin Dora L. Monserrate Peñagarícano negli ultimi giorni hanno depositato – come riporta l’edizione statunitense di Rolling Stone – una causa di 30 milioni di dollari contro Dennis Yadiel Sanchez per tentata estorsione, persecuzione dolosa e abuso di diritti.

Secondo il deposito, Dennis avrebbe perseguitato lo zio fino al 14 agosto con ripetute richieste e messaggi su Instagram. La causa intentata dal nipote sarebbe costata al cantante ben 10 milioni di dollari in danni economici e altri 20 di danni d’immagine.

L’avvocato Martin Dora scrive:

“L’imputato Sanchez ha minacciato ed estorto, e continuerà con la sua campagna per distruggere la reputazione e integrità del mio assistito attraverso accuse false e maligne”.

La faida familiare di Ricky Martin, quindi, non è ancora finita.

