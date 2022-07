Ricky Martin è innocente. Il cantautore portoricano ha sfogato tutta la sua frustrazione in un video in cui ha finalmente rotto il silenzio.

Le accuse del nipote

Nei primi giorni di luglio Ricky Martin aveva ricevuto un ordine restrittivo a seguito di una denuncia per violenza fisica e psicologica da parte di un denunciante che fino alla settimana scorsa era rimasto anonimo.

Circostanza possibile, in quanto la legge sulla privacy di Porto Rico garantisce l’anonimato ai denuncianti. Tuttavia il fratello dell’artista, Eric Martin, aveva rivelato che il denunciante era Dennis Yadiel Sanchez, nipote 21enne della voce di Livin’ La Vida Loca.

Secondo le prime indiscrezioni arrivate in base alla giurisprudenza locale, il cantautore avrebbe rischiato 50 anni di reclusione per incesto. Dall’altra parte l’avvocato respingeva le accuse: “La persona che ha presentato questo reclamo soffre di profondi disturbi mentali“.

Ricky Martin è innocente: ritirata la denuncia

La prima udienza si è tenuta ieri, giovedì 21 luglio, ma c’è stato il colpo di scena: Dennis Yadiel Sanchez ha ritirato le accuse e l giudice ha quindi fatto decadere l’ordine restrittivo che gravava sull’artista.

Ricky Martin è dunque innocente, come del resto si era sempre professato dall’inizio della vicenda. Decaduto l’ordine restrittivo il cantautore ha concesso un’intervista a TMZ e attraverso i canali dei tabloid ha registrato un video rivolto ai suoi fan.

Lo sfogo in un video

Se osserviamo l’ultima storia Instagram di Ricky Martin possiamo vederlo felice in mezzo ai suoi strumenti. In un video concesso a TMZ, inoltre, l’artista ha vuotato il sacco per raccontare tutta la rabbia, il dolore e la frustrazione che ha provato da quando gli sono state rivolte quelle accuse.

Le sue parole:

“Sono davanti alle telecamere oggi perché ho bisogno di parlare per poter iniziare il mio processo di guarigione. Per due settimane non ho potuto difendermi perché la legge mi impediva di parlare prima di essermi presentarmi davanti al giudice. Grazie a Dio le affermazioni in questione si sono rivelate false, ma vi dirò la verità: è stato davvero doloroso. È stato devastante per me, la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno“.

Ancora:

“Alla persona che affermava queste sciocchezze auguro il meglio e spero trovi aiuto, così da poter iniziare una nuova vita piena di amore, verità e gioia e che non faccia del male a nessuno. Ora la mia priorità è guarire. Come? Con la musica. Non vedo l’ora di tornare sul palco, che è ciò che so fare meglio. Grazie a tutti i miei amici, grazie ai miei fan che hanno creduto in me. Non avete idea della forza che mi avete dato con ogni singolo commento sui social. Dio vi benedica”.

Ricky Martin, innocente, può dunque buttarsi alle spalle questa brutta storia.

