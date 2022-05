Sarà la star del pop latino Ricky Martin a guidare il cast della prossima scommessa di Apple TV+, la serie Mrs. American Pie: a rivelarlo è Deadline, che anticipa anche alcuni dettagli sulla trama e gli altri interpreti.

Ricky Martin reciterà in Mrs. American Pie nel ruolo di Robert: protagonista maschile della serie, il cantautore portoricano è l’ultimo ad essersi aggiunto a un cast che include Kristen Wiig, Alison Janney e Laura Dern, per la serie prodotta e sviluppata dalla stessa Dern con Jayme Lemons tramite la loro casa di produzione Jaywalker Pictures.

Decisamente una svolta importante per Ricky Martin, che tuttavia non è nuovo alla recitazione: in tv il suo ultimo ruolo è stato quello di Antonio D’Amico, compagno di Gianni Versace, nell’acclamato dramma FX di Ryan Murphy L’Assassinio di Gianni Versace, dedicato all’omicidio del celebre stilista italiano a Miami, nell’ambito dell’antologia criminale American Crime Story. Stavolta è co-protagonista in una commedia d’ambientazione storica basata sul romanzo di Juliet McDaniel. La trama ruota intorno a Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig), una donna che cerca di assicurarsi il suo posto al tavolo più esclusivo d’America, l’alta società di Palm Beach.

La serie con Ricky Martin parte già con un ottimo pedigree sulla carta: oltre ad essere prodotta dal premio Oscar, Emmy e Golden Globe Laura Dern, è scritta e diretta da Abe Sylvia, che attualmente è anche a lavoro sulla prossima serie George & Tammy di Jessica Chastain.

