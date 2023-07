Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2023 per i Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23. Oggi l’azienda asiatica ha esteso la disponibilità del nuovo aggiornamento di sicurezza al Samsung Galaxy A53 5G. Il nuovo upgrade è in fase di lancio in alcuni Paesi dell’America Latina e potrebbe presto espandersi in più Regioni.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software del Samsung Galaxy A53 5G viene fornito con la versione del firmware A536EXXS7CWF6 e può essere scaricato in Bolivia e Panama (prevediamo che presto sarà disponibile in altri Paesi dell’America Latina). L’aggiornamento include la patch di sicurezza di luglio 2023 che corregge vari difetti di sicurezza riscontrati nelle versioni precedenti di One UI su telefoni e tablet Galaxy. L’aggiornamento non apporta nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Se avete un Samsung Galaxy A53 5G e vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare immediatamente il nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Prima di procedere all’installazione senza pensarci due volte, ricordate di verificare che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità (non sottovalutate la cosa, altrimenti perdereste tutto quanto).

Il produttore sudcoreano ha lanciato il Samsung Galaxy A53 5G all’inizio del 2022 con Android 12 a bordo. Il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 alla fine del 2022 e la One UI 5.1 all’inizio di quest’anno. È previsto l’aggiornamento alla One UI 6 basato su Android 14 entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

