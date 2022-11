È una grande sorpresa per gli utenti del Samsung Galaxy A53 5G che il colosso di Seul abbia rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 (One UI 5.0) per il device nei Paesi europei. Inizialmente, il telefono doveva ricevere l’aggiornamento stabile di One UI 5.0 a dicembre 2022, ma l’OEM asiatico ha consegnato l’aggiornamento un mese prima.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento stabile di Android 13 per il Samsung Galaxy A53 5G viene fornito con la versione firmware A536BXXU4BVJG ed include la One UI 5.0 utilizzando, però, ancora la patch di sicurezza di ottobre 2022. L’aggiornamento dovrebbe essere lanciato a breve in tutti i Paesi europei. In altri mercati, possiamo aspettarci che l’aggiornamento venga rilasciato entro i prossimi giorni. Se possedete un Samsung Galaxy A53 5G e risiedete in Europa, ora potete installare l’aggiornamento di Android 13 sul vostro smartphone seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

La One UI 5.0 offre un design dell’interfaccia utente rinnovato, con la funzionalità della tavolozza dei colori ampliata, un design semplificato delle notifiche ed un menù delle impostazioni semplificato. Il colosso di Seul ha anche migliorato tutte le sue app stock per aggiungere più funzionalità ed un migliore design dell’interfaccia utente. L’aggiornamento migliora anche le prestazioni, la privacy e la sicurezza del telefono. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di far partire l’installazione solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, facendo magari anche un backup recente dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (se così non faceste perdereste tutto optando per un hard-reset). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

