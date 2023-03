Dopo aver rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 agli smartphone e tablet di fascia alta, il colosso di Seul lo ha implementato sul Samsung Galaxy A53 5G in Europa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade è stato rilasciato un paio di settimane fa sul Samsung Galaxy A53 5G, ma era limitato al mercato sudcoreano. Ora, l’aggiornamento verrà implementato in modo più ampio, raggiungendo diversi mercati nel mondo.

La One UI 5.1 per il Samsung Galaxy A53 5G viene fornito con la versione firmware A536BXXU4CWB1. Ha una dimensione di download di circa 1381MB, che è enorme per un aggiornamento minore di One UI; porta anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che mira a correggere oltre quattro dozzine di vulnerabilità. Al momento, l’aggiornamento è disponibile in Belgio, Germania ed una manciata di altri Paesi europei. Altri mercati avranno presto accesso all’upgrade, compresa l’Italia nel caso in cui non risulti ancora disponibile nel momento in cui scriviamo. Se siete utenti del Samsung Galaxy A53 5G in Europa, potete verificare la disponibilità del nuovo upgrade e installarlo accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento alla One UI 5.1 a bordo del vostro Samsung Galaxy A53 5G, procedete all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50%, facendo anche un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità (non facendo così come vi stiamo consigliando potreste avere problemi seri nel recuperare i dati salvati laddove servisse optare per un hard-reset che non avevate preventivato di fare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

