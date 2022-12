Il Samsung Galaxy A53 5G (2022) è uno smartphone veramente bello dal punto di vista estetico e ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Si tratta anche di un device resistente, affidabile e con a bordo tante funzionalità. Ebbene, qualora stesse in cerca di un nuovo telefono, dovreste approfittare dell’incredibile offerta di oggi, venerdì 2 dicembre, visto che il dispositivo è in super sconto del 30% su Amazon al prezzo di soli 327 euro (invece di 469,90 euro di listino) e nel colore Awesome Black. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti a Prime. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A53 5G sfoggia uno straordinario display Infinity-O Super AMOLED dotato di diagonale di 6,5 pollici, con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Grazie agli 800 nits di luminosità potrete godervi una totale scorrevolezza dei contenuti e un’incredibile visibilità anche se vi trovate all’aperto con Eye Comfort Shield. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core da 5nm, affiancato da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device presenta sul retro i seguenti sensori: uno principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 12 MP, un macro da 5MP e uno di profondità da 5MP; mentre davanti la straordinaria fotocamera selfie è da ben 32 MP.

Vivi un'esperienza senza confini con il tuo smartphone 5G.

Ottieni scatti più nitidi con la fotocamera OIS da 64MP

Il Samsung Galaxy A53 5G, oggi in super offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile, è alimentato da una batteria tipica da 5000mAh che assicura streaming, condivisione, giochi e tanto altro ancora, ed è dotata di un supporto alla ricarica ultra-rapida da 25W. Insomma, si tratta di un’occasione veramente unica ed è proprio per tale motivo che il consiglio è quello di affrettarvi all’acquisto, dato che le unità potrebbero terminare subito.

