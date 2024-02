Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 per due smartphone di fascia media: i Samsung Galaxy A51 5G e A53. Oggi, il Samsung Galaxy A71 5G ha ricevuto lo stesso aggiornamento di sicurezza. Sembra che molti device di fascia media riceveranno l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 nei prossimi giorni.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo upgrade per il Samsung Galaxy A51 5G è disponibile in tutta Europa e viene fornito con la versione firmware A516BXXS8FXA1. Il nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy A53 ha la versione firmware A536EXXS8DXA8 ed è disponibile in Afghanistan, Egitto, Iraq, Kenya, Marocco, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Singapore, regione del Caucaso, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Turchia e Ucraina.

L’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2024 apporta correzioni per 72 difetti di sicurezza riscontrati nella versione precedente del software sui Samsung Galaxy A51 5G e A53. Poiché i nuovi aggiornamenti contengono solo le nuove patch di sicurezza, le dimensioni dei download sono relativamente ridotte. Potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy A51 5G e A53 aprendo l’app “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy A51 5G all’inizio del 2020 con Android 10 integrato e ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 alla fine del 2020, Android 12 alla fine del 2021 e Android 13 alla fine del 2022. Il device è stato lanciato all’inizio del 2022 con Android 12 preinstallato ed ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 alla fine del 2022 e Android 14 alla fine del 2023. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com