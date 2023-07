Il limite di frequenza Twitter è una novità appena sfornata da Elon Musk e davvero difficile da digerire. Nel corso della giornata di ieri, si è assistiti ad un down della piattaforma social dei cinguettii e proprio il CEO della ben nota piattaforma ha deciso di affrontare i problemi con una soluzione davvero anomala e divisiva, quella di bloccare la visualizzazione dei tweet ad una determinata fetta di utenti.

Capiamo al meglio quale sia stata la trovata di Musk a seguito dei problemi del suo social nelle scorse ore. Il limite di frequenza Twitter è stato introdotto come formula per superare il down di ieri ma, in potenza, sarà utilizzato in casi simili. Quando la piattaforma mostrerà degli errori e dei malfunzionamenti, questa sarà fruibile agli utenti in maniera diversa. Solo gli iscritti a Twitter con spunta blu (ossia con account verificato da 9,79 euro al mese in Italia) potranno visualizzare un gran numero di cinguetti. Tutti gli altri subiranno una forte limitazione e l’esperienza d’uso sarà non eguale e democratica.

Insomma, Musk ha appena introdotto una soluzione per la quale gli utenti del suo social non paganti saranno decisamente lasciati indietro durante i down, mentre gli abbonati usufruiranno comunque del servizio. Il limite di frequenza Twitter è stato più volte modificato nelle scorse ore: inizialmente Musk aveva parlato di uno stop alla fruizione dei cinguetti per i non paganti dopo soli 600 post visualizzati (per chi ha la spunta blu invece 6000). Poi questi parametri sono saliti rispettivamente a 800 e 8000 e infine a 1000 e 10000. Per quanto la situazione sia migliorata per chi non ha puntato sulla spunta blu, è un dato di fatto che l’esperienza di molti peggiorerà non poco in caso di down e malfunzionamenti e la cosa ha già sollevato numerosissime proteste.

