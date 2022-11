Davvero Twitter chiude? Questa è la domanda imperante che molti appassionati del social si stanno ponendo in queste ore. Il quesito nasce da uno specifico fatto: proprio i vertici di Twitter hanno comunicato la chiusura degli uffici dell’azienda, di qui a lunedì prossimo. La direttiva è decisamente anomala e lascia presagire che lo stop possa andare anche oltre il termine indicato, anche perché il nuovo proprietario della piattaforma Elon Musk non ha mancato di gettare benzina sul fuoco delle congetture.

L’ultimo mese di Twitter

All’incirca le ultime 4 settimane di vita del social network sono state a dir poco adrenaliniche. Prima di tutto c’è stata l’acquisizione del social da parte di Elon Musk per circa 44 miliardi di dollari e dunque la sua decisione di licenziare un gran numero di manager ai vertici dell’azienda. Poi ha fatto seguito la scelta di licenziare pure un gran numero di dipendenti in giro per il mondo, nell’ordine delle migliaia. Infine, per chi è rimasto indenne ai tagli, ecco che sempre Musk ha chiesto di firmare un impegno a lavorare per lunghe ore giornaliere e ad alta intensità. Proprio a seguito di quest’ultimissima decisione, in molti hanno deciso di dimettersi autonomamente.

Dunque Twitter chiude?

Insomma, la situazione non certo rosea appena descritta fa pensare che non ci sia un lungo futuro ancora per il social. Ma c’è dell’altro: proprio in questa mattinata di venerdì 18 dicembre, lo stesso Elon Musk lascia intendere che Twitter possa chiudere. Dal suo profilo, il nuovo proprietario del social ha condiviso una significativa bandiera dei pirati ma soprattutto il meme presente nella foto di inizio articolo. In quest’ultima si celebra chiaramente il funerale di Twitter: sarà forse solo un bluff ben costrito? O semplicemente si intende chiudere un capitolo per la piattaforma e farla rinascere in maniera del tutto diversa?. Davvero è difficile immaginare cosa ci sia al momento nella mente di Musk ma le prossime ore, probabilmente, ce lo indicheranno.

Continua a leggere su optimagazine.com