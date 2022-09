Sembra essere una nuova moda social quella che prevede la pubblicazione di un tweet con una sola parola su Twitter. Molti cinguettii brevissimi e solo all’apparenza non sensati stanno comparendo sulla piattaforma e va chiarito subito che questi ultimi non sono niente affatto degli errori, semmai delle pubblicazioni volute.

Il nuovo fenomeno social è partito solo pochissime ore fa dagli Stati Uniti. La società di trasporti su rotaie Amtrak ha twittato un semplice quanto enigmatico “trains” attraverso il suo profilo ufficiale. In molti hanno creduto immediatamente ad un errore ma altri hanno visto nella singola parola l’intenzione di voler sintetizzare al massimo la mission dell’azienda con il riferimento al semplice mezzo di trasporto. Tanto è bastato sul social dei cinguettii, come spesso accade anche in altri, per far partire una nuova moda: quella appunto di descrivere la propria attività, professione, filosofia o pensiero proprio attraverso un solo termine d’effetto.

In poche ore, molte celebrità in diversi campi hanno pubblicato il loro tweet con una sola parola. Basti pensare a personaggi come il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden che ha condiviso semplicemente il termine “Democracy” o la NASA che ha optato per “Universe”. Dalla lontana America settentrionale, in un batter di click, l’usanza social è sbarcata anche dalle nostre parti con gli organi di stampa impegnati a specificare la loro mission con protagoniste le “notizie” e i primi politici che, in pieno clima di campagna elettorale, non si sono lasciati neanche sfuggire l’occasione di mettersi in mostra in qualche modo.

Naturalmente l’operazione di sintetizzare la propria vita privata o social attraverso un tweet con una sola parola è aperta a tutti, ameno a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella prova. Lungi dall’essere un semplice esercizio letterario, la pratica potrebbe essere anche significativa per qualificarci nei confronti dei nostri follower.