Difficile dire se i problemi Twitter di oggi 1 marzo siano registrati solo in Italia o su scala globale, ma di sicuro la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzionene nei prossimi minuti. Se non altro, perché siamo al cospetto di un’anomalia differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame diverso tempo fa, quando il down ha coinvolto solo gli utenti in possesso di un dispositivo dotato di sistema operativo iOS. Frammentarie le notizie raccolte fino a questo momento, ma vale ugualmente la pena fare un primo punto delle situazione.

Si registrano problemi Twitter oggi 1 marzo: occhio al down in Home Page registrato in Italia

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, pare che problemi Twitter venuti a galla oggi 1 marzo coinvolgano più persone di quante potevamo immaginare. A tal proposito, ricordo a tutti che è possibile seguire gli sviluppi di questa vicenda anche su Down Detector. Per quuesta ragione dico che in Home Page in Italia diventa impossibile consultare gli ultimi post che sono stati condivisi da coloro che seguiamo. Il messaggio “Ti diamo il benvenuto su Twitter“, infatti, non consente di andare avanti.

Di sicuro, siamo al cospetto di un’anomalia inedita, perché in queste situazioni quando una piattaforma non funziona, capita prevalentemente che sia del tutto inaccessibile la sua Home Page, o che quantomeno risulti difficoltoso il login. In questo caso non sta andando così, anche se solo eventuali eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff consentiranno di far luce su quanto avvenuto e sta avvenendo.

Anche voi riscontrate problemi Twitter oggi 1 marzo? Fateci sapere come si stanno presentando con tanto di commento a fine articolo, in attesa di ulteriori riscontri che consentano a tutti noi di mettere a fuoco tutta la storia in modo corretto e più completo.