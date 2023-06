Il finale di Dawson’s Creek era inizialmente diverso da quello che abbia visto andare in onda. E a Katie Holmes non piaceva, tanto che si oppose a Kevin Williamson, l’allora creatore della serie tv.

Il libro di Thea Glassman, Freaks, Gleeks, and Dawson’s Creek: How 7 Teen Shows Transformed Television fa nuove rivelazioni su uno dei teen drama che ha cambiato la televisione, trasmesso negli USA per sei stagioni dal 1998 al 2003 (in Italia arrivò solo negli anni 2000).

Dopo aver lasciato il timone di Dawson’s Creek alla fine della seconda stagione, Williamson tornò per scrivere il finale della serie. L’ex showrunner aveva una visione chiara di come si sarebbe concluso l’iconico triangolo amoroso: “Ero un irriducibile fan della coppia Dawson/Joey. Sarebbero sempre stati loro due”, ha detto Williamson nel 2018 a Entertainment Weekly, spiegando che vedeva la coppia come anime gemelle.

“Non mi interessa quanto siano diventate romantiche le cose tra Joey e Pacey. Sarebbero stati Dawson e Joey, sempre. Finché non ho iniziato a scriverlo. E poi, una volta iniziato, l’ho persino scritto orientandolo verso di loro.”

Al contrario di Williamson, a Katie Holmes non piaceva l’idea che i due migliori amici finissero insieme. “Katie è andata fuori di testa. ‘Non voglio finire con Dawson,’” spiega Tom Kapinos, che ha lavorato come showrunner in Dawson’s Creek, nel libro dell’autrice Thea Glassman. Per questo motivo, il finale è stato riscritto.

Il produttore esecutivo Paul Stupin condivide un ricordo simile nel suddetto libro, osservando che Williamson ha scritto la prima metà del finale di serie inducendo lo spettatore “a pensare che Dawson è quello giusto. Poi penso che Katie in un certo senso ha fatto pesare la cosa, e voleva che ci fosse Pacey adatto.”

Nel finale di Dawson’s Creek, ambientato cinque anni dopo gli eventi del penultimo episodio, Joey e Pacey sono tornati insieme e vivono a New York. Dawson, invece, è a Los Angeles e sta per incontrare Steven Spielberg, il regista che ha formato la sua adolescenza spingendolo a diventare regista.

Anni dopo, Kevin Williamson ha finalmente ammesso che quel finale era davvero quello giusto per i tre personaggi, che avevano trovato una chiusura alla loro storia. Oltre ad essersi lasciati alle spalle tutti i dissapori passati.

