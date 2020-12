Altro che Friends e generazioni “anziane” di fan delle serie tv, adesso tocca a Dawson’s Creek allietare le giornate degli utenti Netflix e siamo sicuri che il successo sarà lo stesso. Esistono serie capaci di segnare una generazione intera di adolescenti e ne abbiamo avuto prova con Beverly Hills 90210, poi con Friends e The OC e sicuramente alla lista dei grandi cult non possiamo non aggiungere Dawson’s Creek e Netflix deve averlo capito bene visto che ha deciso di puntare sul teen drama per allietare l’inverno dei suoi utenti.

La serie trasmessa sul finire degli anni ’90, e che ha lanciato le carriere di Katie Holmes e Joshua Jackson, arriverà su Netflix a gennaio e, in particolare, dal 15. La notizia è arrivata poco fa sui profili ufficiali della piattaforma streaming che proprio nei giorni scorsi è stata presa di mira perché intenzionata a rinunciare a Friends salvo poi ripensarci a discapito di altre serie famose disponibili per un recap fino a qualche giorno fa, e adesso?

Dal 15 gennaio, vecchie e nuove generazioni potranno piazzarsi davanti allo schermo per rivivere le storie create da Kevin Williamson, gli intrecci, i racconti e le vite quotidiane ed emotive di un gruppo di adolescenti di Capeside, per un totale di sei stagioni e ben 128 episodi.

Dawson’s Creek arriva il 15 gennaio su Netflix e questa è la faccia che farete guardando gli episodi più spaccacuore. pic.twitter.com/bp1u2YroXa — Netflix Italia (@NetflixIT) December 22, 2020

Per annunciare la lieta novella, Netflix ha usato l’iconica smorfia di “dolore” di James Van Der Beek che ha prestato il volto al protagonista, il giovane che sognava di diventare un regista, e che ha tenuto insieme questo intenso e appassionante gruppo di amici. Subito sotto l’annuncio si legge ancora: “No comunque, seriamente, la troverete al minuto 34:20 dell’episodio 23 della stagione 3. Prego.”.

Inutile dire che appena l’annuncio è stato lanciato sui social l’unica cosa che i fan hanno iniziato a gridare è “Anuwanuwei” quello che per tutti è il grido di inizio della sigla della serie (che in realtà è “I Don’t Want to Wait” di Paula Cole. Siete pronti per tornare sul molo, in quelle scuole e nelle famose camerette dei protagonisti di Dawson’s Creek? Noi non vediamo l’ora. Ed ora scateniamoci!