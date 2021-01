C’è Dawson’s Creek su Netflix. Dal 15 gennaio la piattaforma di streaming ha reso disponibile la serie cult prodotta dal 1998 al 2003 che ha appassionato un’intera generazione. Nel nostro Paese, è invece andata in onda qualche anno più tardi, dal 2000 al 2003 su Italia1.

Un’ottima occasione per fare un binge watching compulsivo, ma anche per permettere ai giovani di oggi di conoscere il teen drama che ha lanciato diversi attori diventate sta di Hollywood.

Creato da Kevin Williamson, sceneggiatore dell’horror Scream, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti di Capeside, città immaginaria del Massachusetts, tra scuola, amore, sesso e sogni.

Quando i fan hanno cercato Dawson’s Creek su Netflix sono però rimasti sorpresi nel vedere che era stata caricata solo la prima stagione. Che fine hanno fatto le restanti cinque? Niente paura. A quanto si apprende, la piattaforma ha avuto qualche problema nel caricamento della serie, perciò le successive cinque stagioni verranno pubblicate in un secondo momento.

Questo non è l’unico intoppo. Dawson’s Creek presenta anche una sigla d’apertura diversa dalla classica I Don’t Want To Wait di Paula Cole. Il brano scelto è infatti Run Like Mad di Jann Arden, utilizzato appositamente per le trasmissioni internazionali della serie tv al di fuori degli Stati Uniti. Il problema quindi non dipende da Netflix ma è una questione di diritti.

Il protagonista della storia è Dawson Leery (interpretato da James Van Der Beek), un quindicenne con la passione per il cinema che sogna di diventare regista. Nell’attesa di realizzare la sua ambizione, gira film insieme ai suoi amici, Joey Potter (Katie Holmes) e Pacey Witter (Joshua Jackson).

Joey è la migliore amica di Dawson, nonché sua vicina di casa. Ha una situazione familiare complicata: sua madre è morta di cancro, suo padre è in prigione, e vive con la sorella maggiore incinta del compagno di colore. Pacey è invece considerato la pecora nera della famiglia, ma è anche un ragazzo altruista e di buon cuore. L’arrivo di Jen Lindley (Michelle Williams), bella, bionda e newyorkese, sconvolge gli equilibri d’amicizia del gruppo.

In attesa di scoprire quando verranno pubblicate anche le altre stagioni, i fan possono intrattenersi con il primo ciclo di episodi di Dawson’s Creek su Netflix.