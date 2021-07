Joshua Jackson è abbastanza categorico quando si parla di revival di Dawson’s Creek. La serie, diventata un cult, è andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2003, e ha raccontato le storie di un gruppo di adolescenti di provincia, tra amore, sogni e speranze per il futuro.

Dopo la fine del teen drama, per molto tempo i fan hanno chiesto un revival. Diversi show lo hanno realizzato (Una mamma per amica, Will & Grace, per citarne alcuni), ma per Dawson’s Creek non sembra ci siano speranze.

Intervistato da Variety al riguardo, Joshua Jackson, tornato sul piccolo schermo con la serie Dr. Death, non era troppo entusiasta dell’idea, né era particolarmente affezionato alle ultime due stagioni della serie tv:

Non so se abbiamo bisogno di vedere Pacey e Joey a 40 anni. La storia è stata raccontata su un gruppo di persone alla volta e francamente, avrebbero dovuto tagliare le ultime due stagioni e tenerla al liceo perché è un momento particolarmente bello – e un momento specifico – nella vita di un gruppo di adolescenti.

All’epoca, Dawson’s Creek era un cult, come lo erano anche Una mamma per amica, Buffy l’ammazzavampiri, Felicity, Degrassi, One Tree Hill e The OC. La maggior parte di questi show aveva un’ambientazione molto specifica al liceo e quindi molti giovani spettatori riuscivano a identificarsi nei loro personaggi. Quando poi queste serie si allontanano da quella trama perché i protagonisti stanno crescendo, il pubblico fa lo stesso.

Anche se sarebbe bello vedere cosa stanno combinando Joey e Pacey ora – se stanno ancora insieme, se hanno figli loro, ecc. – Joshua Jackson non sembra intenzionato a esplorare quella trama. La coppia è stata una delle più supportato ai tempi di Dawson’s Creek e resta tutt’oggi una delle più amate dal pubblico.

So qual è la loro storia: è bella ed è a sé stante. Nessuno ha bisogno di vedere il dramma di Pacey e Joey e il loro matrimonio vent’anni dopo. Non so se servi a ripescare quella vecchia storia per raccontarne un’altra in cui siamo più vecchi, abbiamo le rughe e attraversiamo una crisi di mezza età insieme. Non credo faccia parte della storia originale.