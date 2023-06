Le rimodulazioni Vodafone si fanno ancora presenti, questa volta per quanto riguarda le offerte Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold, che subiscono un aumento mensile compreso tra i 1,99 ed i 2,99 euro, a partire dal prossimo 29 luglio. Le ragioni degli incrementi sono sempre le medesime, ovvero il tasso di inflazione, che tende sempre a crescere, e l’esigenza di nuovi investimenti per continuare ad offrire una rete all’altezza della situazione (sappiamo quanto bene riesce a fare il gestore rosso in questo senso).

Gli utenti impattati non sono costretti ad accettare le rimodulazioni Vodafone, a patto di esercitare il diritto di recesso entro e non oltre il 28 agosto attraverso il portale ‘voda.it/disdettalineamobile’, inviando una PEC all’indirizzo “servizioclienti@vodafone.pec.it”, una raccomandata A/R a “Servizio Clienti Vodafone, C.P. 190 – 10015 Ivrea (TO)”, recandosi in un negozio autorizzato, chiamando il “42590” o il “190“, richiedendo il recesso contrattuale per causa delle rimodulazioni Vodafone che stanno colpendo la vostra utenza.

Potrete anche scegliere di passare ad un altro gestore telefonico conservando il vostro numero, oppure, in alternativa, di attivare l’offerta Silver Light contraddistinta dallo stesso quantitativo di GB, minuti e 100 SMS, a fronte di una spesa massima aggiuntiva di 0,99 euro al mese rispetto al canone attuale (non ci sono costi attivazione, nel caso vi interessasse). Per attivare l’offerta Silver Light dovrete rispondere “SI” al messaggio ricevuto dal gestore rosso entro il 29 luglio (ricordate di non andare oltre per non perdere l’opportunità di attivare l’offerta Silver Light). In caso di dispositivi associati, potrete decidere di continuare a pagare le rate mensilmente oppure di versare l’importo restante in un’unica soluzione. Se avete domande da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

