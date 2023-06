Ci sono altre rimodulazioni Vodafone a cui dare conte, questa volta relative ad alcune offerte convergenti (fisso e mobile). Le modifiche unilaterali del contratto riguardano le fatture emesse a partire dal 7 giugno, in cui gli utenti interessati potranno notare la variazione del costo delle offerte di rete fissa con aumenti di 2,99 euro al mese. Il gestore rosso giustifica le rimodulazioni Vodafone insistendo sull’intenzione di continuare ad investire sulla rete per rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico (un po’ come succede sempre in questi casi).

Non sarete costretti ad accettare passivamente la modifica unilaterale del contratto dal momento che potrete, per tempo, recedere o passare ad un altro operatore telefonico mantenendo il vostro numero senza costi di disattivazione o penali, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura in cui vi saranno state comunicate le rimodulazioni Vodafone (attenti a non sforare nemmeno di un giorno per non perdere la possibilità di recesso).

Per poter procedere al recesso dovrete visitare la sezione “Disdetta Vodafone: Disdire la linea di casa o mobile” e compilare il relativo form con la vostra richiesta, chiamare il 190, inviare una raccomandata A/R all’indirizzo “Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) “, una PEC a “servizioclienti@vodafone.pec.it” con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità ed indicando nella causale “modifica delle condizioni contrattuali”. La cosa non piacerà a chi ha ricevuto la comunicazione in fattura delle prossime modifiche unilaterali del contratto, che, purtroppo, non si possono evitare, a meno che non si decida di disdire il contratto o di passare il proprio numero ad un altro operatore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

