Dal prossimo 9 maggio alcuni clienti del gestore rosso subiranno delle nuove rimodulazioni Vodafone per alcune offerte di SIM dati in abbonamento. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il canone mensile arriverà a costare 1,99 euro in più, a fronte, da parte del provider telefonico, della classica giustificazione su cui gli operatori sono soliti fare leva per continuare ad investire sulla rete e poter rispondere più efficacemente alle nuove esigenze di traffico.

I clienti impattati dalla modifica unilaterale del contratto verranno intercettati con una comunicazione dedicata presentata in fattura a partire dal 29 marzo 2023. Cogliamo l’occasione per ribadire che, ogni volta si è in presenza di una modifica unilaterale del contratto, il consumatore può esercitare il diritto di recesso, così come disposto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il gestore rosso consente di avvalersi del diritto di recesso per le rimodulazioni Vodafone entro un massimo di 60 giorni dalla data di ricezione in fattura delle comunicazioni relative, sempre specificando come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’. Il recesso è gratuito e può essere espletato inviando una raccomandata A/R all’indirizzo “Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino”, una PEC a “disdette@vodafone.pec.it”, chiamando il servizio clienti 190 oppure recandosi in un negozio autorizzato e compilando un modulo dedicato.

Capiamo l’insoddisfazione di quei clienti che non ne possono più di ricevere, spesso e volentieri, comunicazioni che riferiscono di rimodulazioni Vodafone imminenti da parte dei più svariati operatori telefonici, ma purtroppo il mercato sembra andare in questa direzione (se non si intendono accettare le modifiche unilaterali del contratto c’è comunque la possibilità di recedere senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione delle suddette modifiche). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com