Samsung Pay consente alle persone di effettuare pagamenti presso i terminali PoS (Point of Sale) utilizzando i propri smartphone. In questo processo, l’app Samsung Pay invia i dati della tua carta di credito o di debito al terminale PoS tramite NFC (Near Field Communication). Questa comoda funzione potrebbe migliorare ulteriormente, grazie ai prossimi aggiornamenti NFC.

Come riportato da “SamMobile“, l’NFC può funzionare fino a una distanza di 5mm: ciò significa che quando si effettua un pagamento utilizzando Samsung Pay, bisogna portare lo smartphone così vicino al terminale PoS che i due dispositivi quasi si toccano. Sebbene questo non sia problematico, il forum NFC prevede di rendere questo processo più conveniente. In una nuova tabella di marcia delineata dal forum NFC, il gruppo mira ad aumentare la portata di NFC da quattro a sei volte rispetto allo stato attuale. Ciò significa che potrà funzionare fino a una distanza di 30mm nel prossimo futuro. Questo miglioramento andrà direttamente a vantaggio di Samsung Pay. Le persone potranno effettuare pagamenti senza dover avvicinare il proprio smartphone alla macchina PoS.

Detto questo, diminuirà anche la precisione necessaria per allineare l’antenna del chip NFC dello smartphone con quella del terminale PoS, riducendo i guasti e velocizzando il processo di pagamento. Sebbene non ci siano informazioni su quando questo cambiamento si farà strada sui nuovi dispositivi, dovrebbe avvenire prima del 2028, secondo la tabella di marcia. L’NFC Forum prevede, inoltre, di aumentare la potenza di ricarica dell’NFC da 1W a 3W. Questo cambiamento aprirà un intero nuovo mondo di possibilità. Ad esempio, consentirà alle persone di caricare il proprio Galaxy Watch o Galaxy Buds utilizzando qualsiasi smartphone abilitato NFC, e non solo quelli con ricarica wireless inversa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

