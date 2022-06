Samsung Pay pare palesare problemi di utilizzo a bordo di dispositivi terzi. Come sappiamo, a differenza di Apple Pay, che, per funzionare, necessita di un Apple Watch o di un iPhone, alcune altre piattaforme di pagamento, come nel caso di Samsung Pay e Google Pay, fungono anche con dispositivi di altri produttori. Eppure, il sistema del colosso di Seul ultimamente sembra stia dando problemi con alcuni smartphone terzi.

Alcuni utenti segnalano che, nel tentativo di effettuare l’accesso a Samsung Pay a bordo dei propri dispositivi non Samsung, viene loro mostrato un errore riguardante l’ID, che non sarebbe valido. La questione si fa ancora più intricata considerato il fatto che alcune di queste segnalazioni sembrano provenire anche da chi utilizza prodotti del produttore asiatico, come nel caso dell’indossabile Samsung Galaxy Watch 4. Non sappiamo dirvi se si tratti di un bug o di una modifica recentemente introdotta: alcuni utenti hanno, infatti, fatto sapere che l’OEM sudcoreano ha aperto per loro una pratica di assistenza, mentre ad altri è stato spiegato che gli smartphone terzi non supporteranno più Samsung Pay.

Se quest’ultima ipotesi fosse vera, sarebbe davvero insolita: il colosso di Seul, nel caso, avrebbe di sicuro avvisato gli utenti per tempo, ovvero prima di rendere effettiva la modifica. Il sistema di pagamento proprietario ha come unico requisito che lo smartphone terzo sia equipaggiato almeno con Android 6.0 o versioni successive. Un mistero non ancora chiarito questo relativo a Samsung Pay per quanto riguarda il suo utilizzo a bordo di smartphone di produttori diversi da quello asiatico: proveremo ad indagare per capire cosa sta succedendo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

