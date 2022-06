Samsung Pay pare non funzionare più con i dispositivi terzi: questo è stato quanto emerso nei giorni passati e che aveva destato qualche preoccupazione tra addetti ai lavori e proprietari. C’era chi addirittura aveva ipotizzato il colosso di Seul avesse rimosso il supporto per gli smartphone prodotti da altri OEM senza alcun preavviso, ma in realtà le cose stanno in un altro modo (per la gioia di chi proprio non voleva rinunciare ad utilizzare il servizio di pagamento concepito dal colosso di Seul).

Come riportato da ‘SamMobile‘, si tratta di un bug che non aspetta che essere risolto, e non di un cambiamento di politica com’era stato detto dai più fantasiosi. Tra l’altro, il produttore asiatico avrebbe perfino già provveduto a divulgare la patch correttiva, iniziando a distribuirla attraverso i suoi canali ufficiali. L’installazione di questo upgrade consentirà agli utenti dotati di smartphone non Samsung di effettuare il login a Samsung Pay, cosa che finora non sembrava più essere possibile. Non avete ancora ricevuto l’aggiornamento? Sarà questione di ore, od al massimo di pochi giorni. La cosa importante è che la politica del colosso di Seul riguardo l’utilizzo di Samsung Pay a bordo di dispositivi terzi non sia cambiata, e che pertanto la questione possa dirsi risolta nel migliore dei modi.

Chi era solito utilizzare Samsung Pay sul proprio smartphone non Samsung potrà riprendere a farlo non appena scaricherà ed installare l’aggiornamento pensato per la correzione del bug sopraggiunto: nell’attesa (sperando, come parrebbe, non sia lunga) sarà sempre possibile avvalersi di Google Pay, altra valida alternativa a Samsung Pay che sicuramente conoscerete. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

