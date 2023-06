Una guida alle migliori cover per Xiaomi Redmi Note 11 e 11S è quasi obbligata, considerando il gran successo commerciale di questo smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo entry level del brand Xiaomi ha un prezzo di partenza di circa 150 euro e risulta essere un’ottima alternativa soprattutto per i giovanissimi. Proprio per questo motivo, è il caso di proporre una selezione di custodie adatte alla massima protezione dello smartphone, con una certa attenzione rivolta anche al design e alla bellezza dell’alternativa.

Cover YiKaDa

La prima delle cover per Xiaomi Redmi Note 11 e 11 S (praticamente compatibili in tutto e per tutto) è quella di Yikada. La soluzione è in morbido silicone per quanto riguarda la parte esterna e in tessuto in microfibra per quanto riguarda invece la parte interna. La custodia ha bordi arrotondati e rialzati, soprattutto intorno alla fotocamera. La confezione di vendita include anche due pellicole in vetro temperato per il display del telefono e la cosa non guasta affatto. Le colorazioni disponibili sono più di una decina, in nuance dai toni pastello e più scure. Il prezzo non supera i 9 euro.

Cover Coqinen

La seconda delle migliori cover per Xiaomi Redmi Note 11 e 11S è del marchio Coqinen. La particolarità di questa alternativa pure in silicone è che risulta essere trasparente ma, allo stesso tempo, presenta degli elementi grafici dorati come stelle e cuori glitterati. Naturalmente, la custodia ha i bordi realizzati per proteggere soprattutto il vistoso comparto della fotocamera. Ogni foro è progettato per lasciare spazio ai pulsanti e alle porte del telefono. Il costo attuale di questa proposta non supera i 9 euro.

Cover iVoler

Per gli amanti del classico, la presente cover iVoler è una semplice e tradizionale custodia trasparente per i Redmi Note 11 e 11S. Naturalmente il materiale in TPU è anti-ingiallimento e questa alternativa presenta un rigonfiamento particolare ai 4 lati per preservare il telefono in caso di caduta. Altra caratteristica che contraddistingue questa soluzione è lo spessore ridotto e la facilità di installazione e di rimozione della stessa in qualsiasi momento. L’attuale spesa da affrontare per questa soluzione è pari a 9,95 euro.

Cover Chooseu

Per gli amanti delle custodie a libro, la quarta delle migliori cover per Xiaomi Redmi Note 11 e 11S è quella di Chooseu. Questa soluzione è realizzata in morbido TPU che protegge ogni angolo del telefono, soprattutto il display frontale. La parte frontale del telefono include anche degli slot per conservare le carte di credito e debito e pure qualche documento. Tra gli altri punti di forza di questa soluzione, c’è la funzione stand, ossia la possibilità di mantenere dritto il dispositivo appoggiato sul coperchio, per restare comodi quando si guarda un video o durante una chiamata, ma pure un pratico laccetto. I design proposti sono molteplici e il prezzo attuale non supera i 12 euro.

Cover Wanme

Per finire, una doppia soluzione tra le migliori cover per Xiaomi Redmi Note 11 e 11S è quella di Wanme. Si tratta di una proposta che include due custodie per il telefono in morbido silicone esterno e microfibra interna. Le combinazioni di nuance sono molteplici. Due proposte di questo tipo sono molto convenienti, visto che non superano il prezzo di 12 euro.

