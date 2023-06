Un attacco contro le linee guida, quello pubblicato da Sfera Ebbasta contro Instagram su Twitter dopo la rimozione di un video da parte della piattaforma. Il trapper di Cinisello Balsamo, il 22 giugno, aveva pubblicato una serie di contenuti per celebrare il primo anno di vita del figlio Gabriel. Le immagini erano accompagnate da parole dolci, ma qualcosa non è piaciuto all’algoritmo.

Instagram rimuove il video di Sfera Ebbasta

Il 22 giugno il piccolo Gabriel, nato dalla relazione tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour, ha compiuto un anno. Gionata Boschetti – questo il nome di battesimo del trapper – ha celebrato il primo compleanno con una serie di contenuti in cui mostrava foto del figlio, ma tra questi c’era anche un video girato in sala parto al momento della nascita del bambino.

“Mi hai insegnato il significato della parola per sempre. Buon primo compleanno figlio mio. Ti amo più della mia vita”, aveva scritto Sfera Ebbasta nella didascalia. Alla piattaforma, però, quel contenuto non è piaciuto e difatti sul suo profilo Instagram il post è scomparso.

Oggi, sabato 24 giugno, il trapper ha commentato la policy di Instagram su Twitter.

Il tweet di Sfera Ebbasta contro Instagram

Sfera Ebbasta ha commentato la scelta di Instagram su Twitter con queste parole:

“Lol, Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida, le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ‘ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli”.

Tra i commenti c’è chi suppone che il video sia stato rimosso per il sangue e non per il contenuto in sé, ma c’è anche chi coglie l’occasione per attaccarlo: “Avranno visto la tua stessa faccia da ca**o e hanno fatto bene”.

Interviene a sorpresa Dolcenera:

“È giunta l’ora di farti una domanda: sarà che invece di essere trasgressivo eri semplicemente strumento di una multinazionale perché generavi traffico insieme a tanti altri scappati di casa, come li chiami tu? Te stai a imborghesi'”.

